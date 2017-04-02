МИНСК, 3 апр – Sputnik. Отопительный сезон для административных зданий в столице завершается с понедельника, сообщила Sputnik и.о. начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.



© Sputnik / Виктор Толочко Как изменились тарифы на ЖКУ для минчан?

Отопление в Беларуси отключают в три этапа: сначала в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь – в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т.д.).

"Мингорисполкомом принято решение об отключении с 3 апреля отопления в общественных, административных зданиях и на предприятиях", – сказала Sputnik Малаева.

О возможных сроках отключения отопления в жилом фонде пока говорить нельзя, отметили в Мингорисполкоме.

Согласно правилам в жилом фонде отопление выключат после того, как более пяти дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8°С.