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Отопление начинают отключать в Минске
03.04.2017 18:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Отопительный сезон для административных зданий в столице завершается с понедельника, сообщила Sputnik и.о. начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отопление в Беларуси отключают в три этапа: сначала в административных и общественных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь – в социальных объектах (детсадах, школах, больницах и т.д.).
"Мингорисполкомом принято решение об отключении с 3 апреля отопления в общественных, административных зданиях и на предприятиях", – сказала Sputnik Малаева.
О возможных сроках отключения отопления в жилом фонде пока говорить нельзя, отметили в Мингорисполкоме.
Согласно правилам в жилом фонде отопление выключат после того, как более пяти дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже +8°С.
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Сначала тепло перестанут подавать в общественные и административные здания, а также на предприятия.
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