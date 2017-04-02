В Минске задержали троих украинских проповедников из церкви «Благая весть», которые собирались провести в белорусской столице «библейские семинары». TUT.BY выяснил, как миссионеры попали на Окрестина и в чем заключается их религиозное учение.



Собрание последователей «Миссии Благой вести». Фото с сайта goodnewsmission.ru

Как написал в фейсбуке юрист, евангельский верующий Сергей Луканин, в Минске были задержаны проповедники из Украины Ашот Саркисян, Леонид Номерчук и Владислав Ермолов из церкви «Благая Весть». Об этом Луканину рассказал политик Алесь Логвинец, который сидел с ними в одной камере на Окрестина.

Украинцы, по словам Логвинца, 21−24 марта должны были провести в Минске собрания «Теологические семинары о спасении. Феномен рождения свыше» с участием проповедника из Южной Кореи Ким Джон Шу из «Миссии Благой вести». Однако 22 марта их задержали и дали 15 суток «…якобы за то, что ругались матом».

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома не смогли прокомментировать факт и причины задержания украинских проповедников.

Сейчас арестованные миссионеры находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Они послали письмо в посольство Украины в Минске. Консул Александр Новоселов подтвердил украинской службе «Радио Свобода», что посольству известно о троих задержанных в Минске проповедниках, «идет работа по обеспечению их прав».

Как сообщил TUT.BY Луканин, арестованные миссионеры — не единственные, кто приехал в Минск на «библейские семинары». В их группе люди из разных городов Украины, многие с супругами. Один из членов группы рассказал юристу, как проповедники попали в поле зрения милиции.

— Это было в районе Комаровки. Они шли вчетвером, но один из мужчин (тот, с кем я общался) натер ногу и немного отстал. Его спутники перешли дорогу в неположенном месте. Это заметили сотрудники ГАИ, которые были недалеко, и попросили у них паспорта. Видимо, они решили проявить бдительность в это неспокойное время перед 25 марта и препроводили украинцев в РУВД, — предположил Луканин.

После этого связи с задержанными у членов группы не было, и уже Сергей Луканин, ссылаясь на Алеся Логвинца, сообщил им, что их товарищи сидят «сутки» за нецензурную брань.

4 апреля состоится суд по вопросу депортации арестованных украинцев, а 6 апреля истечет срок их административного ареста. Правоохранители предложили членам группы купить билеты для товарищей, чтобы депортация не затянулась, рассказал Луканин.

— Когда людей депортируют, они могут уехать за свой счет. Если они не соглашаются или у них нет денег, запускается официальная процедура депортации и могут быть задержки. По крайней мере, им так сказали. Они согласны и, конечно, немного напуганы происходящим. По их словам, они не знали, что в Беларуси все так сложно.

Луканин добавил, что южнокорейский проповедник, который прилетел в Минск на семинары, отдал свой паспорт одному из украинцев, которого позже задержали. Вернуть паспорт не удалось, и южнокорейцу пришлось срочно делать новый. Из-за того, что в нем не было штампа о въезде в Беларусь, у миссионера возникли проблемы при выезде. Однако в конечном итоге ему удалось улететь, сказал Луканин.

«Миссия Благой вести» — одно из новых религиозных движений, созданное в начале 1970-х в Южной Корее пастором Ок Су Паком. Его последователи проповедуют Евангелие в том числе через библейские семинары. Как сказано на сайте российской церкви, сейчас «Миссия Благой вести» работает через 178 церквей в Южной Корее и 214 миссионеров в 80 странах.

— Учение этой миссии основано на христианских догматах: вера в триединого Бога Отца, Сына и Святого Духа, Иисус Христос — Сын Божий Спаситель, Библия — непререкаемый источник познания Бога, — объяснил Сергей Луканин. — Более подробно с нюансами их учения я не знаком, их может быть много.

В интернете можно найти негативные отзывы о миссии «Благая весть». Сергей Луканин не исключил, что они могут быть связаны с излишней концентрацией на личности основателя движения, что, по его словам, характерно для многих восточных христианских движений.