В Минске
Как
Украинцы, по словам Логвинца, 21−24 марта должны были провести в Минске собрания «Теологические семинары о спасении. Феномен рождения свыше» с участием проповедника из Южной Кореи Ким Джон Шу из «Миссии Благой вести». Однако 22 марта их задержали и дали 15 суток «…якобы за то, что ругались матом».
В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома не смогли прокомментировать факт и причины задержания украинских проповедников.
Сейчас арестованные миссионеры находятся в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Они послали письмо в посольство Украины в Минске. Консул Александр Новоселов
Как сообщил TUT.BY Луканин, арестованные миссионеры — не единственные, кто приехал в Минск на «библейские семинары». В их группе люди из разных городов Украины, многие с супругами. Один из членов группы рассказал юристу, как проповедники попали в поле зрения милиции.
— Это было в районе Комаровки. Они шли вчетвером, но один из мужчин (тот, с кем я общался) натер ногу и немного отстал. Его спутники перешли дорогу в неположенном месте. Это заметили сотрудники ГАИ, которые были недалеко, и попросили у них паспорта. Видимо, они решили проявить бдительность в это неспокойное время перед 25 марта и препроводили украинцев в РУВД, — предположил Луканин.
После этого связи с задержанными у членов группы не было, и уже Сергей Луканин, ссылаясь на Алеся Логвинца, сообщил им, что их товарищи сидят «сутки» за нецензурную брань.
4 апреля состоится суд по вопросу депортации арестованных украинцев, а 6 апреля истечет срок их административного ареста. Правоохранители предложили членам группы купить билеты для товарищей, чтобы депортация не затянулась, рассказал Луканин.
— Когда людей депортируют, они могут уехать за свой счет. Если они не соглашаются или у них нет денег, запускается официальная процедура депортации и могут быть задержки. По крайней мере, им так сказали. Они согласны и, конечно, немного напуганы происходящим. По их словам, они не знали, что в Беларуси все так сложно.
Луканин добавил, что южнокорейский проповедник, который прилетел в Минск на семинары, отдал свой паспорт одному из украинцев, которого позже задержали. Вернуть паспорт не удалось, и южнокорейцу пришлось срочно делать новый. Из-за того, что в нем не было штампа о въезде в Беларусь, у миссионера возникли проблемы при выезде. Однако в конечном итоге ему удалось улететь, сказал Луканин.
«Миссия Благой вести» — одно из новых религиозных движений, созданное в начале 1970-х в Южной Корее пастором Ок Су Паком. Его последователи проповедуют Евангелие в том числе через библейские семинары. Как
— Учение этой миссии основано на христианских догматах: вера в триединого Бога Отца, Сына и Святого Духа, Иисус Христос — Сын Божий Спаситель, Библия — непререкаемый источник познания Бога, — объяснил Сергей Луканин. — Более подробно с нюансами их учения я не знаком, их может быть много.
В интернете можно найти негативные отзывы о миссии «Благая весть». Сергей Луканин не исключил, что они могут быть связаны с излишней концентрацией на личности основателя движения, что, по его словам, характерно для многих восточных христианских движений.
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