МИНСК, 3 апр – Sputnik. Проблемы с доступом в интернет могут быть у пользователей Минска в среду 5 апреля, сообщили Sputnik в РУП "Белтелеком".

По информации оператора, на ночь среды запланировано проведение технологических работ на сетях.

"5 апреля с 01:00 до 06:00 будут проводиться работы на оборудовании сети передачи данных города Минска. Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в Белтелекоме.

Там также сообщили, что интернета может не быть у абонентов услуг byfly на проводных сетях доступа и на сети доступа Home Wi-Fi.