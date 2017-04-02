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Белтелеком: ночью 5 апреля в Минске может не быть интернета
03.04.2017 18:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 апр – Sputnik. Проблемы с доступом в интернет могут быть у пользователей Минска в среду 5 апреля, сообщили Sputnik в РУП "Белтелеком".
По информации оператора, на ночь среды запланировано проведение технологических работ на сетях.
"5 апреля с 01:00 до 06:00 будут проводиться работы на оборудовании сети передачи данных города Минска. Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в Белтелекоме.
Там также сообщили, что интернета может не быть у абонентов услуг byfly на проводных сетях доступа и на сети доступа Home Wi-Fi.
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По информации оператора, доступ в сеть у абонентов может отсутствовать с 01:00 до 06:00.
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