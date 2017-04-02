﻿ Белтелеком: ночью 5 апреля в Минске может не быть интернета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белтелеком: ночью 5 апреля в Минске может не быть интернета

03.04.2017 18:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 апр – Sputnik. Проблемы с доступом в интернет могут быть у пользователей Минска в среду 5 апреля, сообщили Sputnik в РУП "Белтелеком".

По информации оператора, на ночь среды запланировано проведение технологических работ на сетях.

"5 апреля с 01:00 до 06:00 будут проводиться работы на оборудовании сети передачи данных города Минска. Во время проведения работ возможны кратковременные перерывы доступа в сеть интернет", – сказали в Белтелекоме.

Там также сообщили, что интернета может не быть у абонентов услуг byfly на проводных сетях доступа и на сети доступа Home Wi-Fi. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации оператора, доступ в сеть у абонентов может отсутствовать с 01:00 до 06:00.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Отопление начинают отключать в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика