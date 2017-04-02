МИНСК, 3 апр – Sputnik. Трехдневный траур объявлен в Санкт-Петербурге со вторника, сообщил в понедельник пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

В понедельник около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек скончались.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", – сообщил Кибитов в своем аккаунте в Twitter.

ВНИМАНИЕ:По распоряжению губернатора СПб Г.Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 3 апреля 2017 г.

Официальный сайт городской администрации в связи с произошедшим окрашен в черно-белые цвета.

В медицинские учреждения Петербурга после взрыва в метро было доставлено 43 пострадавших: 15 человек госпитализировано в НИИ имени Джанелидзе, 12 пострадавших — в городскую больницу № 16, шесть – в городскую больницу № 26, девять— в Военно-медицинскую академию имени Кирова. В детскую городскую больницу № 19 доставлен один ребенок.