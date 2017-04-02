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Путин рассказал с чего начинается Родина и кому на Руси жить хорошо

03.04.2017 19:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин признался журналистам, что любит классическую музыку, по утрам пьет чай и перечитывает крылатые фразы Черномырдина.

Путин рассказал с чего начинается Родина и кому на Руси жить хорошо
© Sputnik Михаил Климентьев
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Российский лидер в ходе Медиафорума ОНФ в Петербурге провел сессию блиц-ответов на вопросы журналистов. На Медиафоруме "Правда и справедливость" был объявлен конкурс на самый короткий вопрос президенту. Там был установлен куб, в который каждый желающий участник мог опустить записку со своим вопросом.

Ответы на многочисленные вопросы участников Медиафорума российский лидер дал незадолго до взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Про Родину, музыку и Екатерину великую

Путин рассказал о том, что Родина для него начинается с мамы.

"Родина у нас в сердце, с мамы", — отметил российский президент на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на вопрос журналиста, с чего, по его мнению, начинается Родина.

Президент РФ также сообщил, что старается слушать музыку каждый день, в том числе Рахманинова, Баха, Бетховена и Чайковского. Отвечая на вопрос с кем бы из исторических персоналий прошлого хотел пообщаться, сказал, что это Петр Первый и Екатерина Великая.

Про Марс, овсянку и "Ну, погоди!"

Российский президент сказал, что сомневается в возможности скорого полета живых существ на Марс.

"Машина. Все планируют полеты на Марс, но мало, кто знает, что в сегодняшних условиях и в сегодняшних космических кораблях живая клетка вряд ли долетит. Наверное, все меняется, и такие возможности появятся, но есть проблемы пока. Поэтому пока исследования все-таки будут проводиться с помощью техники", — сказал Владимир Путин.

На вопрос о том, что ему сложнее всего делать, он сказал: "Вставать по утрам". Путин также сказал, что не смущает пропаганда курения в мультфильмах "Ну, погоди!". "Да, у нас везде пропаганда. Важно, как это оценивать и как к этому относится", — сказал президент.

Путин также рассказал, что по утрам пьет чай и не любит овсяную кашу.

Путин рассказал с чего начинается Родина и кому на Руси жить хорошо
© AP/ Dmitri Lovetsky, pool
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"Сегодня я ел рисовую. Это рисовая, гречка", — ответил он на уточняющий вопрос. Путин подчеркнул, что предпочитает традиционно русские каши, однако овсянку он не ест. "Нет, овсянку я не ем. Пшено", — рассказал он.

Про Черномырдина и шутку о том, кому на Руси жить хорошо

Путину задали вопрос, отсылающий к фразе Черномырдина: почему мы все хотим как лучше, а получается как всегда? Путин  казал, Черномырдин "умел красиво и сочно выражаться, жил очень хорошо и ярко". В этой связи российский президент рассказал, как уговаривал Черномырдина стать послом России на Украине.

"Виктор Степанович, не отказывайтесь, пожалуйста. Вы, конечно, у нас политический тяжеловес, для Вас, может быть, это предложение покажется слишком скромным или даже неприемлемым, но оно очень важно для страны. Я Вас прошу не отказываться", — рассказал Путин, как уговаривал Черномырдина поехать послом в Киев.

Известный российский режиссер и модератор форума Станислав Говорухин задал главе государства цикл лаконичных вопросов, одним из которых стал классический: "Кому на Руси жить хорошо?". "Режиссерам и другим представителям творческих профессий", — с улыбкой ответил Путин. "Ладно. Годится", — ответил Говорухин.

Анекдот про партсобрание

Путин на Медиафоруме ОНФ рассказал свой любимый анекдот про советское партсобрание. Партийное собрание, советское время. Значит, один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят: "Посиди, рано еще". Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Ему — "Посиди". Он говорит: "Ну, одно слово". Ведущий подумал, говорит: "Ну, одно слово скажи". Он встает и говорит: "Караул", — рассказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер ответил на блиц-вопросы участников Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость".

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