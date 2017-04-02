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Немцы Минска. Что они делали здесь до войны
03.04.2017 17:48 — Новости Общества | Tut.by
Сто лет назад в Беларуси жили десятки тысяч немцев. Одним из центров их диаспоры был Минск. Здесь находился немецкий район, действовали две лютеранские кирхи. Мы вспомнили о знаменитых немцах нашего города и рассказываем, чем они здесь занимались.
Первые зафиксированные летописями контакты наших предков с немцами
Массово приезжать на наши земли немцы начали во времена Российской империи. Екатерина Вторая привлекла соотечественников привилегиями и льготами. В конце 19-го века в белорусских губерниях жило около 50 тысяч немцев, а всего по стране — больше двух миллионов.
Во время Первой мировой войны в белорусских губерниях немцы
После войны и большевистского переворота белорусские земли поделили Польша и СССР. Польские власти ликвидировали почти все открытые немцами школы. Они проводили насильственную полонизацию нацменьшинств, а их патриотические движения подавляли через политические суды, а также избиениями и заключениями неугодных, в том числе в
Накануне и во время Второй мировой войны советские власти проводили массовую операцию против местных немцев: десятки тысяч расстреляли, а сотни тысяч выслали в отдаленные районы страны. После войны многие немцы из-за страха репрессий скрывали свою национальность, изменяли имена и фамилии.
Сейчас в Беларуси живет несколько тысяч немцев. В большинстве они приехали в нашу страну после войны.
Немецкий мэр и его дворец
Карл фон Гуттен-Чапский — сын немцев Эмерика фон Гуттен-Чапского и Елизаветы фон Мейендорф. Три срока он занимал пост городского головы Минска: с 1890-го по 1901 год. Тогда это был провинциальный город с населением меньше ста тысяч человек — как сейчас Молодечно или Лида.
Он получил образование в Санкт-Петербурге и ныне эстонском Тарту, работал в Министерстве финансов России и был одним из богатейших минчан: владел множеством дворцов и усадеб, в том числе в Станьково и Прилуках.
При его руководстве в Минске построили
Его минский
Гуттен-Чапский умер во Франкфурте-на-Майне от туберкулеза. Его родственники уехали из Беларуси в 1920 году, с установлением советской власти. Здесь осталась только дочь Елизавета. Крестьяне выдали бывшую графиню НКВД, но от расстрела ее спас солдат, который женился на ней. Она прожила в деревне под Минском до 1991 года.
При Российской империи у нас работало много чиновников немецкого происхождения. Минской губернией руководили
Немецкий врач и лютеранские кирхи
Вильгельм фон Гинденбург окончил Виленский университет и стал работать медиком. В 1875 году его избрали председателем Минского общества врачей — в этой должности он оставался до смерти.
Известность в городе получили также его отец Даниель — механик, гидравлик, архитектор и младший брат Самуил — сотрудник канцелярии губернатора. Гинденбургам принадлежало несколько имений под Минском — Магазинки, Давидполь, Стодолище. Большей частью Вильгельм жил в каменном доме на самой престижной улице Минска того времени — Юрьевской (проходила в районе нынешней Октябрьской площади).
Достоевский посвятил Гинденбургу два раздела третьей главы «Дневника писателя» и создал с его образа героя романа «Братья Карамазовы» доктора Герценштубе.
Врача похоронили на
В советские годы кладбище уничтожили бульдозерами, а улицы переименовали: Лютеранскую — в Волоха, Немецкую — в Карла Либкнехта.
Во второй половине 19-го века в Минске были две лютеранские кирхи — в немецкой слободе и на главной улице города — Захарьевской (сейчас — проспект Независимости). Первым пастором в минской общине был Карл Людвиг Хеммериш из Дрездена.
Лютеранскую общину разогнали советские власти. В центральной кирхе снесли башню, и там стал работать кинотеатр. Здание уничтожили во Вторую мировую войну. Сейчас там стоит жилой дом со входом на станции метро «Купаловская» и «Октябрьская». Другую кирху разрушили в 1939 году.
Еще одним известным немцем, который жил в Минске, был аптекарь Теофил Гольдберг. В 1865 году он основал имение Тивали. Помимо усадьбы, в нем находились летний театр, ресторан и единственная в окрестностях Минска ветряная мельница. Сейчас на этом месте находятся парк и
В Минске также работал
Немец
Немецкий предприниматель-режиссер и его кинотеатры
Немец Рихард Штремер не был минчанином, но
«Иллюзион» он открыл в 1900 году напротив лютеранской кирхи. Вначале там демонстрировали не фильмы, а диапозитивы, а позже стали показывать немое кино. Вслед за «Иллюзионом» в Минске появились «Модерн», «Эден» и «Гигант». Все они принадлежали Штремеру.
Также Штремер финансировал съемки кинохроники — первой на территории белорусских губерний. В 1908 году в его кинотеатре показали ленты «Экскаватор — адская машина за Брестским вокзалом», «Пожар в городе Минске на Полицейской улице», «Маневры МВПО» (Минского вольного пожарного общества).
За второе полугодие 1910 года минские кинотеатры продали 245 тысяч билетов (для сравнения: цирк — 34, театры — 33).
Автор благодарит за помощь в подготовке материала Андрея Шлегеля и Хельгу Штокман — представителей немецкой диаспоры Минска. В советские годы они приехали к нам из Омска и Харькова.
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Сто лет назад в Минске находился немецкий район, действовали две лютеранские кирхи. Мы вспомнили о знаменитых немцах нашего города и рассказываем, чем они здесь...
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