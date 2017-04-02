Сто лет назад в Беларуси жили десятки тысяч немцев. Одним из центров их диаспоры был Минск. Здесь находился немецкий район, действовали две лютеранские кирхи. Мы вспомнили о знаменитых немцах нашего города и рассказываем, чем они здесь занимались.

Первые зафиксированные летописями контакты наших предков с немцами произошли в Полоцком и Туровском княжествах. С территории нынешней Германии туда приезжали торговцы, ремесленники, католические монахи. В Великое княжество Литовское их активно приглашал Гедимин, а в Речь Посполитую — Август Третий .

Массово приезжать на наши земли немцы начали во времена Российской империи. Екатерина Вторая привлекла соотечественников привилегиями и льготами. В конце 19-го века в белорусских губерниях жило около 50 тысяч немцев, а всего по стране — больше двух миллионов.



Немецкие колонисты в Российской империи

«Весной 1876 года мы всей семьей переехали снова в Минск. В это время мне было 14 лет. Одним из мотивов нового переезда была забота о том, чтобы пристроить меня в какую-нибудь ремесленную выучку. Я выбрал кондитерское дело. В то время лучшая кондитерская принадлежала немцу Тирману на Тюремной улице (Интернациональная. — TUT.BY). Отец пошел к нему и законтрактовал меня в выучку на 5 лет. Надо отдать справедливость Тирману и его жене, они были ко мне очень внимательны и смотрели на меня как на воспитанника. Прежде всего они хотели изолировать меня от вульгаризирующего влияния прислуги. И поэтому требовали, чтобы я с ними за одним столом ел и пил. А это меня стесняло, и я чувствовал себя в своей среде более на кухне — с кухарками, кавярками, горничными и сторожами. Я упорно избегал немецкой чистой и натянутой обстановки и упорно стремился на кухню. Немец-мастер из Гамбурга меня избил зверски. Я был взят от Тирмана, где пробыл только две недели". Из книги воспоминаний Адольфа Богдановича «Я всю жизнь стремился к свету» («Літаратура і мастацтва», 2012).

Во время Первой мировой войны в белорусских губерниях немцы организовали около 150 белорусскоязычных школ , готовили учителей, печатали учебники. Оккупационные власти сделали это из политических побуждений: они не хотели продвижения идей русского национализма на запад и польского — на восток.



Район нынешней Октябрьской площади времен Первой мировой войны. Справа видна лютеранская кирха

После войны и большевистского переворота белорусские земли поделили Польша и СССР. Польские власти ликвидировали почти все открытые немцами школы. Они проводили насильственную полонизацию нацменьшинств, а их патриотические движения подавляли через политические суды, а также избиениями и заключениями неугодных, в том числе в концлагерь в Березе-Картузской.

Накануне и во время Второй мировой войны советские власти проводили массовую операцию против местных немцев: десятки тысяч расстреляли, а сотни тысяч выслали в отдаленные районы страны. После войны многие немцы из-за страха репрессий скрывали свою национальность, изменяли имена и фамилии.

Сейчас в Беларуси живет несколько тысяч немцев. В большинстве они приехали в нашу страну после войны.

Немецкий мэр и его дворец

Карл фон Гуттен-Чапский — сын немцев Эмерика фон Гуттен-Чапского и Елизаветы фон Мейендорф. Три срока он занимал пост городского головы Минска: с 1890-го по 1901 год. Тогда это был провинциальный город с населением меньше ста тысяч человек — как сейчас Молодечно или Лида.

Он получил образование в Санкт-Петербурге и ныне эстонском Тарту, работал в Министерстве финансов России и был одним из богатейших минчан: владел множеством дворцов и усадеб, в том числе в Станьково и Прилуках.

При его руководстве в Минске построили городской театр (сейчас — Купаловский), публичную библиотеку, новый каменный пивоваренный завод (сейчас — «Оливария»), телефонную станцию, электростанцию , мост от Верхнего города к Троицкому предместью, укрепили набережную Свислочи, провели конку , утвердили новый план города, вымостили некоторые улицы и площади в центре. С 1894 года Гуттен-Чапский добровольно отказался от зарплаты и работал бесплатно.



Дворец Карла фон Гуттен-Чапского в Минске, который взорвали советские власти. Теперь здесь пустырь

Его минский дворец находился в районе нынешней Октябрьской площади. Здание построили в 1857 году по проекту архитектора Казимира Хрищановича. В его собственность оно перешло, когда он стал мэром. Там находились Минское общество любителей изящных искусств, штаб Красного Креста, Общественное собрание.

Гуттен-Чапский умер во Франкфурте-на-Майне от туберкулеза. Его родственники уехали из Беларуси в 1920 году, с установлением советской власти. Здесь осталась только дочь Елизавета. Крестьяне выдали бывшую графиню НКВД, но от расстрела ее спас солдат, который женился на ней. Она прожила в деревне под Минском до 1991 года.



Иллюстрация: Наполеон Орда. Дворцово-парковый комплекс Гуттен-Чапских в Прилуках под Минском

При Российской империи у нас работало много чиновников немецкого происхождения. Минской губернией руководили Радинг , Дребуш , Доппельмайер и Келлер . Председателем Минской палаты уголовного суда был Бурмейстер. Начальником Минского жандармского полицейского управления железных дорог — Роткирх .

Немецкий врач и лютеранские кирхи

Вильгельм фон Гинденбург окончил Виленский университет и стал работать медиком. В 1875 году его избрали председателем Минского общества врачей — в этой должности он оставался до смерти.

«Вылечил он бедного еврея-дровосека, затем заболела его жена, затем дети — он каждый день приезжал два раза и, когда всех поставил на ноги, спрашивает еврея об оплате. Тот говорит, что у него ничего нет, только последняя коза. Еврей продал ее за четыре рубля и принес деньги. Тогда доктор дал лакею своему еще двенадцать и отправил купить корову, а дровосеку велел идти домой. Через час тому приводят корову и говорят, что доктор признал козье молоко для них вредным». Из письма дочери минского банкира Софьи Лурье Федору Достоевскому.

Известность в городе получили также его отец Даниель — механик, гидравлик, архитектор и младший брат Самуил — сотрудник канцелярии губернатора. Гинденбургам принадлежало несколько имений под Минском — Магазинки, Давидполь, Стодолище. Большей частью Вильгельм жил в каменном доме на самой престижной улице Минска того времени — Юрьевской (проходила в районе нынешней Октябрьской площади).

«Если б вы знали, Федор Михайлович, что это был за человек! Его имя перейдет здесь в потомство, о нем уже сложились легенды. Весь простой народ звал его отцом, любил, обожал и только с его смертью понял, что он потерял в этом человеке. Все бедняки заперли лавки и бежали за гробом. У евреев есть мальчики, которые при похоронах распевают псалмы, но запрещается ими провожать иноверца. Тут перед гробом, во время процессии, они ходили и громко распевали эти псалмы. Во всех синагогах молились за его душу, также колокола всех церквей звонили все время процессии».

Достоевский посвятил Гинденбургу два раздела третьей главы «Дневника писателя» и создал с его образа героя романа «Братья Карамазовы» доктора Герценштубе.

Врача похоронили на лютеранском кладбище Минска — он был одним из активных членов этой общины. Оно находилось в немецкой слободе — районе, в котором жили несколько сотен немцев. Также там работали два завода: с 1895 года — мыловаренный и с 1904 — парфюмерный.

В советские годы кладбище уничтожили бульдозерами, а улицы переименовали: Лютеранскую — в Волоха, Немецкую — в Карла Либкнехта.

Во второй половине 19-го века в Минске были две лютеранские кирхи — в немецкой слободе и на главной улице города — Захарьевской (сейчас — проспект Независимости). Первым пастором в минской общине был Карл Людвиг Хеммериш из Дрездена.

Лютеранскую общину разогнали советские власти. В центральной кирхе снесли башню, и там стал работать кинотеатр. Здание уничтожили во Вторую мировую войну. Сейчас там стоит жилой дом со входом на станции метро «Купаловская» и «Октябрьская». Другую кирху разрушили в 1939 году.



Иллюстрация: Макрина Пашковская. Лютеранская кирха в Минске

Еще одним известным немцем, который жил в Минске, был аптекарь Теофил Гольдберг. В 1865 году он основал имение Тивали. Помимо усадьбы, в нем находились летний театр, ресторан и единственная в окрестностях Минска ветряная мельница. Сейчас на этом месте находятся парк и площадка для воркаута. Если вам удастся найти изображения Гольдберга или его имения Тивали — делитесь в комментариях.

В Минске также работал Карл Гибенталь . В 1811−12 годах он был инспектором Минского врачебного управления и одним из первых в Европе предложил использовать гипс при лечении переломов.

Немец Теодор Гаусман стал заслуженным деятелем наук БССР. В 1936−41 годах он работал в Академии наук. За свою карьеру медик написал более двухсот научных работ. Во время войны он остался в Минске, а умер на лечении в Австрии. В советский Минск он бы уже не смог вернуться из-за сотрудничества с нацистами.

Немецкий предприниматель-режиссер и его кинотеатры

Немец Рихард Штремер не был минчанином, но открыл первый кинотеатр в городе — «Иллюзион». Это был его главный бизнес — он работал в крупных городах империи: Санкт-Петербурге, Риге, Киеве и других. После начала Первой мировой войны российские власти сослали его вглубь страны.

«Иллюзион» он открыл в 1900 году напротив лютеранской кирхи. Вначале там демонстрировали не фильмы, а диапозитивы, а позже стали показывать немое кино. Вслед за «Иллюзионом» в Минске появились «Модерн», «Эден» и «Гигант». Все они принадлежали Штремеру.

Также Штремер финансировал съемки кинохроники — первой на территории белорусских губерний. В 1908 году в его кинотеатре показали ленты «Экскаватор — адская машина за Брестским вокзалом», «Пожар в городе Минске на Полицейской улице», «Маневры МВПО» (Минского вольного пожарного общества).

За второе полугодие 1910 года минские кинотеатры продали 245 тысяч билетов (для сравнения: цирк — 34, театры — 33).



Кинотеатр «Детский», который работал в здании бывшей лютеранской кирхи

Автор благодарит за помощь в подготовке материала Андрея Шлегеля и Хельгу Штокман — представителей немецкой диаспоры Минска. В советские годы они приехали к нам из Омска и Харькова.