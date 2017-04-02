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"Не осознавала опасность своих действий". Завершено расследование убийства настоятельницы монастыря
03.04.2017 16:40 — Новости Общества | Tut.by
29-летняя фигурантка уголовного дела месяц провела в Новинках, после чего эксперты пришли к заключению, что девушка в момент преступления не отдавала отчет своим действиям. Следователи настаивают на ее принудительном лечении, но последнее слово за судом.
Расследование убийства настоятельницы монастыря игумении Василиссы длилось три месяца. Напомним, поздно вечером 5 января на нее
— В ходе работы по уголовному делу были допрошены десятки послушниц и трудниц храма. Многие поясняли, что у подозреваемой накануне случившегося отмечались признаки психического расстройства. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов, подтолкнувших к совершению убийства, в отношении женщины проводилась комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, в момент преступления она не могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На основании полученных в ходе расследования доказательств, следствием уголовное дело передано прокурору для направления в суд с целью принятия решения о применении к подозреваемой принудительных мер безопасности и лечения, — сообщает Следственный комитет.
Однако последнее слово за судом. Для дачи показаний будут вызваны потерпевшие, свидетели и, только выслушав все стороны, суд вынесет окончательный приговор: отправить женщину за решетку или лечиться в специализированное заведение. Этот процесс будет похож на дело водителя, который сбил насмерть
Напомним, Анна долгое время
После убийства настоятельницы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 139 УК «Убийство».
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29-летняя фигурантка уголовного дела месяц провела в Новинках, после чего эксперты пришли к заключению, что девушка в момент преступления не отдавала отчет своим...
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