29-летняя фигурантка уголовного дела месяц провела в Новинках, после чего эксперты пришли к заключению, что девушка в момент преступления не отдавала отчет своим действиям. Следователи настаивают на ее принудительном лечении, но последнее слово за судом.



Игумения Василисса. Фото: Светлана Курейчик, mlyn.by

Расследование убийства настоятельницы монастыря игумении Василиссы длилось три месяца. Напомним, поздно вечером 5 января на нее набросилась 29-летняя Анна (имя изменено. — Прим. TUT.BY) и нанесла 10 ножевых ранений. Настоятельница скончалась на месте.

— В ходе работы по уголовному делу были допрошены десятки послушниц и трудниц храма. Многие поясняли, что у подозреваемой накануне случившегося отмечались признаки психического расстройства. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов, подтолкнувших к совершению убийства, в отношении женщины проводилась комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, в момент преступления она не могла сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На основании полученных в ходе расследования доказательств, следствием уголовное дело передано прокурору для направления в суд с целью принятия решения о применении к подозреваемой принудительных мер безопасности и лечения, — сообщает Следственный комитет.

Однако последнее слово за судом. Для дачи показаний будут вызваны потерпевшие, свидетели и, только выслушав все стороны, суд вынесет окончательный приговор: отправить женщину за решетку или лечиться в специализированное заведение. Этот процесс будет похож на дело водителя, который сбил насмерть на улице Гая в Минске семейную пару. Тогда бизнесмен тоже был признан невменяемым, суд проходил в закрытом режиме и по приговору он теперь проходит принудительное лечение.

Напомним, Анна долгое время жила в Казахстане . В 2010 году переехала в Жодино на постоянное место жительства. Год проработала швеей на фабрике, затем переехала в Борисов и устроилась на завод обычной рабочей. В 2015 году девушку трижды штрафовали: за распитие спиртных напитков в общественном месте, за неповиновение милиции и за то, что Анна гуляла по железнодорожным путям. После она оказалась в женском монастыре.

После убийства настоятельницы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 139 УК «Убийство».