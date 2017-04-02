Между Россией и Беларусью не осталось спорных вопросов. Об этом по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС . Это мнение поддержал и белорусский лидер.

«На сегодняшний день спорных вопросов не осталось, мы будем двигаться дальше, будем укреплять союзнические отношения в рамках Союзного государства и работать над укреплением нормативно-правовой базы, над развитием ЕАЭС», - сказал Путин.

По его словам, урегулированы и все проблемы в нефтегазовой сфере. Найдена схема, при которой страны сохраняют свои подходы, сближают позиции по ценам и делают взаимные уступки. Речь идет о взаимодействии не только в этом, но и в ближайшие два года.

«Подтвердили свое стремление создать необходимые, основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии (именно общие условия и правила), подтвердили свою готовность делать все, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправсоглашения в рамках ЕврАзЭС по единому рынку газа», - сказал президент России.

В свою очередь Лукашенко подтвердил слова об отсутствии проблем, указав, что в течение десяти дней правительства обеих стран формализуют принятые решения. А вопросы рефинансирования задолженности Минска перед Москвой будут решены «сегодня-завтра».

«У нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирование наших экономик. Мы решили эти вопросы», - заключил он.

Министр энергетики России Александр Новак пояснил, что спор по поводу нефти будет решен после того, как стороны внесут изменения в отдельные межправсоглашения.

Переговоры в формате один на один в Стрельне продолжались более пяти часов.