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Белорусские следователи помогут в расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга
03.04.2017 23:30 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские следователи выехали в Санкт-Петербург для оказания помощи российским коллегам в расследовании теракта в метро. Как сообщили в эфире
«В Санкт-Петербург направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета Беларуси», — сообщили в итоговом выпуске новостей ОНТ.
По данным белорусского МИД на 23.00 3 апреля, белорусов среди пострадавших нет. Однако идентификация погибших продолжается, поэтому ведомство поддерживает контакт с российской стороной.
В эфире телеканала также сообщили, что 4 апреля в Посольстве Российской Федерации в Беларуси будет открыта книга соболезнований.
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Как сообщили в эфире телеканала ОНТ, группа направлена в Россию по поручению Александра Лукашенко.
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