Белорусские следователи выехали в Санкт-Петербург для оказания помощи российским коллегам в расследовании теракта в метро. Как сообщили в эфире телеканала ОНТ , группа направлена в Россию по поручению Александра Лукашенко.

«В Санкт-Петербург направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета Беларуси», — сообщили в итоговом выпуске новостей ОНТ.

По данным белорусского МИД на 23.00 3 апреля, белорусов среди пострадавших нет. Однако идентификация погибших продолжается, поэтому ведомство поддерживает контакт с российской стороной.

В эфире телеканала также сообщили, что 4 апреля в Посольстве Российской Федерации в Беларуси будет открыта книга соболезнований.

Взрыв в питерской подземке прогремел 3 апреля, в 14.40 по минскому времени. Погибли не менее 11 человек, еще 45 человек пострадали. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.

11 апреля 2011 года в Минске на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв . Сработало взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, начиненное арматурой, гвоздями и металлическими шариками. Оно было спрятано в сумке, оставленной под скамейкой на перроне станции. Погибли 15 человек, пострадали 203. КГБ Беларуси выявил и задержал организаторов теракта — жителей Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Они были приговорены судом к высшей мере наказания, в марте 2012 года приговоры были приведены в исполнение.

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