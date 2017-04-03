Беларусь продолжит принимать меры по укреплению обороноспособности и усилению борьбы с терроризмом, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии весенней сессии парламента.

«Одно из необходимых условий стабильного развития общества — надежное обеспечение его безопасности. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры по укреплению обороноспособности страны, усилению борьбы с терроризмом и экстремизмом, совершенствованию системы охраны общественного порядка», — сказал Владимир Андрейченко.

«Сегодня наши законотворческие наработки, опыт парламентской дипломатии и решения проблем в избирательных округах позволяют вычленить задачи, на которых следует сосредоточить основное внимание», — заметил он. Прежде всего, по мнению Владимира Андрейченко, важно продолжить формирование условий, при которых национальная экономика сможет более гибко реагировать на глобальные и региональные вызовы. Выявить ее внутренние резервы и конкурентные преимущества призваны меры по улучшению делового и инвестиционного климата, развитию инновационной деятельности, обеспечению гармоничного партнерства всех секторов экономики.

«Конкретным шагом в этом направлении должно стать принятие проектов законов о государственных закупках, инвестиционных фондах, автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, оптимизация механизма государственно-частного партнерства», — подчеркнул председатель Палаты представителей. Основные новации этих документов, по его словам, широко известны благодаря тому, что их подготовка шла в предельно открытом формате.

«Думается, депутаты задали верный тон в своей работе и подобную практику нужно развивать, тем более что это далеко не последние решения, где необходимо учитывать весь спектр общественного мнения», — отметил спикер. Такой подход также будет уместен, например, при обсуждении новой редакции закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», разработанной с учетом требований Евразийского экономического союза.

Владимир Андрейченко предположил, что повышенное внимание общественности вызовут законопроекты социального блока, которые будут рассмотрены на весенней сессии. «Безопасность пищевых продуктов, питьевое водоснабжение, защита прав потребителей, качество социального обслуживания и адвокатских услуг — все эти вопросы глубоко затрагивают интересы каждого человека», — убежден он.

БЕЛТА