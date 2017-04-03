С приходом настоящего весеннего тепла как-то по-особому ожили парки боевых машин соединений и воинских частей, наполнившись деловым шумом и ритмом. С 3 апреля в белорусской армии начался перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. Пришло время качественно подготовить ВВСТ к жарким «сражениям» на полях боевой учебы в условиях высоких температур и сильной запыленности.

Основная нагрузка в этом процессе ложится на плечи водителей (механиков‑водителей), командиров всех степеней, их заместителей по вооружению. В строго установленные сроки военнослужащим необходимо заменить антифриз, фильтрующие элементы и изношенные резинотехнические изделия, сменить масла и смазки, отрегулировать узлы и механизмы. Не менее важно навести после зимы должный порядок на закрепленной территории, подремонтировать хранилища, парковые помещения и производственное оборудование.

В войсках Северо-Западного оперативного командования к сезонным работам в парках подошли со всей ответственностью. В целях обеспечения надежной работы всех видов вооружения, военной и специальной техники в условиях высоких температур и сильной запыленности командующим войсками объединения издан отдельный приказ по плановому техническому обслуживанию и переводу ВВСТ на летний период эксплуатации.





Накануне планового мероприятия на базе 814‑го центра технического обеспечения под руководством заместителя командующего войсками по вооружению — начальника управления вооружения СЗОК полковника Игоря Кузьмука прошло показное занятие по организации сезонных работ с заместителями командиров соединений и воинских частей по вооружению. На организованных учебных местах изучена технология и последовательность выполнения операций по переводу и обслуживанию вооружения и военной техники, особенности и порядок организации работ в конкретной воинской части.

Участники показного занятия ознакомились с правилами обращения с техническими жидкостями, мерами безопасности при обслуживании боевых машин. Должностным лицам доведены конкретные сроки выполнения заданий по переводу техники и вооружения в парках, утвержден порядок функционирования постов и специализированных бригад, куда входят специалисты ремонтных подразделений.

Как отметил начальник штаба — первый заместитель начальника управления вооружения СЗОК полковник Владимир Рогизный, сезонные работы по переводу техники на «лето» в войсках объединения пройдут с 3 апреля по 12 мая. В установленные сроки предстоит качественно обслужить около 1.400 единиц ВВСТ. Особое внимание будет обращено на техническое состояние боевой и специальной техники, а также автомобилей, предназначенных для перевозки опасных грузов и личного состава.

Проблем в ходе перевода боевых машин на летний режим эксплуатации возникнуть не должно. Довольствующие органы заранее обеспечили соединения и воинские части СЗОК необходимыми запасными частями, расходными материалами, инструментом, всеми сортами ГСМ.

По словам полковника Владимира Рогизного, в этот сезонный период в частях оперативного командования предусмотрено проведение дней метрологического обеспечения, в ходе которых пройдет поверка образцов приборов на функционирование, состояния средств измерения и контроля, точности регулировки узлов и механизмов. Спланированы также работы по наведению должного порядка на территории парков боевых машин, ремонту хранилищ, ПТОРов и других парковых объектов.

По завершении сезонного перевода техники и вооружения в войсках СЗОК будет создана комиссия, которая проверит качество выполнения проведенных работ, готовность боевых машин и вооружения, парковых объектов и ремонтного оборудования к летнему периоду эксплуатации.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора