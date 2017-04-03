На полигонах Обуз-Лесновский и Гожский прошло комплексное занятие по управлению огневым поражением с ракетными войсками и артиллерией Западного оперативного командования.



В мероприятии, которое проводилось под руководством командующего войсками ЗОК генерал-майора Виктора Хренина, приняли участие подразделения 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, 350‑й группы артиллерии 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады и 111‑й гвардейской артиллерийской бригады. Комплексное занятие с боевой стрельбой подвело итог полевому выходу данных воинских частей и стало завершающим этапом их слаживания.

На огневые и стартовые позиции вышли расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», самоходных гаубиц «Акация» и «Гвоздика», самоходных артиллерийских установок «Гиацинт», а также противотанковых ракетных комплексов. Командиры различных уровней получили опыт совместной работы с беспилотными авиационными комплексами и разведгруппами специального назначения.

Как отметил начальник ракетных войск и артиллерии — начальник отдела РВ и А ЗОК полковник Юрий Василюшков, участники продемонстрировали хорошие результаты на всех этапах комплексного занятия и высокую готовность к выполнению стоящих перед ними задач.

Более подробно об этом читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора