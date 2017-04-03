Штатная стрельба для танкистов — ответственный день. Раз в учебное полугодие после череды плановых занятий в классах, на тренажерах, танкодроме, в огневом городке и, наконец, после многократных выполнений упражнений учебных и контрольных стрельб на танковой директрисе из вкладного ствола наступает «момент истины» — боевая стрельба штатным артиллерийским выстрелом.





К выполнению 2‑го упражнения контрольных стрельб танкисты 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования подготовились основательно. Как рассказал командир танкового батальона гвардии капитан Сергей Кузнецов, на минувшей неделе все экипажи успешно сдали допуск к «штатке», с высокими результатами выполнив упражнение контрольных стрельб из вкладного ствола.

За ходом боевой стрельбы наблюдали командующий войсками ЗОК генерал-майор Виктор Хренин, командир бригады гвардии полковник Вадим Суров, ветераны Вооруженных Сил и представители трудовых коллективов города, представители средств массовой информации.

Первая стреляющая смена отправлялась на исходный рубеж под музыку «Марша танкистов» в исполнении военного оркестра соединения. А при возвращении к вышке танковой директрисы после выполнения упражнения гвардейцев встречали маршем «Триумф победителей». Такой репертуар был к месту, ведь на директрисе танкисты продемонстрировали высокое воинское мастерство и выучку.

Первый заезд по давно сложившейся гвардейской традиции был офицерским. Огневое мастерство продемонстрировали командир танкового батальона гвардии капитан Сергей Кузнецов, командир танковой роты гвардии старший лейтенант Евгений Кепурко и командир взвода гвардии старший лейтенант Сергей Савенок. Все участники стрельбы выполнили упражнение на оценку «отлично», показав прекрасный пример своим подчиненным. Вдохновленный профессионализмом офицеров, личный состав роты также был на высоте.

Во втором заезде боевую стрельбу вели штатные наводчики танковых экипажей — старшина контрактной службы Андрей Пакулис, гвардии рядовые Сергей Зайцев и Андрей Лобажевич. Все они выполнили упражнение на максимально высокую оценку.