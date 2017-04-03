В Вооруженных Силах продолжается работа по реализации и утилизации излишествующего и не находящего применения в войсках военного имущества. Недавно рабочая группа под началом заместителя начальника главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майора запаса Анатолия Косовца посетила отдельные воинские части, где находится наибольшее количество реализуемой и утилизируемой армейской техники и имущества.







— Цель данной поездки — изучение обстановки и организации работы на местах, уточнение задач командирам воинских частей, — отметил Анатолий Александрович. — Кроме того, мы в установленном порядке принимаем некоторые организационные решения, чтобы этот процесс был максимально динамичным и экономически эффективным.

Необходимо отметить, что созданная в соответствии с законодательством Республики Беларусь система работы по реализации и утилизации приносит свои плоды — склады и базы освобождаются от излишков материальных средств, положительная динамика становится заметной в каждой базе хранения. А спрос на военное имущество традиционно высок.

Денежные средства, вырученные в результате обоюдовыгодных сделок, направляются на содержание и развитие материально-технической базы войск, закупку и ремонт вооружения, техники и военно-технического имущества. Кроме этого, начальники довольствующих управлений и служб получают дополнительные средства, необходимые им для обеспечения повседневной деятельности.

В прошедшем году от реализации высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил в республиканский бюджет поступило более 10 миллионов рублей. План поступления денежных средств, увеличенный в течение года, выполнен на 100 %. Всего было реализовано более 800 тысяч единиц различных наименований техники и имущества.





Обещает быть не менее продуктивным и 2017 год. Так, в течение первого квартала текущего года финансовые поступления превзошли показатели предыдущих лет.

Наряду с реализацией активно проводится и утилизация списанных материальных средств. Однако и в этом случае с целью достижения наибольшей экономической эффективности материальные средства, подлежащие утилизации, в первую очередь выставляются на реализацию.

На данный момент достигнуто уже более 50 % годовых объемов утилизации. Увеличение темпов работы достигается в том числе и за счет временной рабочей силы, прикомандированного личного состава.

К слову, с целью увеличения темпов освобождения от излишков материальных средств мощности цехов по разделке блоков, содержащих драгоценные металлы, были увеличены в два-три раза.

В текущем году наметилась положительная динамика роста сдачи лома черных, цветных и драгоценных металлов в государственные фонды. Благодаря этому Министерство обороны получает значительные денежные средства. Немалая доля средств поступает в государственный бюджет и в виде налоговых отчислений.

Денежные средства, полученные от реализации имущества, сдачи лома, направляются в том числе и на ремонт хранилищ, обустройство объектов территории военных городков.

— В целом специалисты, командование воинских частей, лица, ответственные за учет и хранение материальных средств, правильно понимают стоящие перед ними задачи — они привели содержание вооружения, техники и материальных средств в надлежащее состояние, которое соответствует установленным нормам, — подчеркнул генерал-майор запаса Анатолий Косовец. — Сегодня техника, предназначенная для войск, резервы комплектования содержатся в достойных условиях.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора