Недавно на военном факультете в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы прошла VI республиканская научно-методическая конференция курсантов, студентов и магистрантов «Актуальные вопросы ведения и обеспечения боевых действий подразделений».



— Проведение республиканской научно-методической конференции стало уже хорошей традицией нашего военного факультета, из года в год растет количество участников и уровень научных работ курсантов, студентов и магистрантов. Символично, что это мероприятие проходит в Год науки и открывает путь к научным исследованиям молодому поколению защитников Отечества, — пояснил начальник военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы кандидат исторических наук полковник Леонтий Павлов.

После докладов на пленарном заседании стартовала работа секций, где были рассмотрены актуальные вопросы ведения и обеспечения боевых действий подразделений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, материально-технического обеспечения, теоретические и прикладные аспекты физической подготовки военнослужащих как составной части боевой подготовки войск.

На военном факультете создано и работает военно-научное общество курсантов и студентов в составе трех военно-научных кружков кафедр. Как пояснил доцент кафедры теории и организации физической подготовки военнослужащих военного факультета в ГрГУ подполковник Владислав Гавроник, являющийся руководителем военно-научного кружка курсантов, все обучаемые закреплены за преподавателями в рамках их исследований. На нынешнюю конференцию были отобраны лучшие доклады, подготовленные курсантами в ходе работы кружка. Среди них достойное место заняли доклады четверокурсников, в основу которых легли их исследования, проведенные в период написания курсовых работ.

…В ходе работы конференции я побеседовал со студентами вуза, проходящими обучение по программе подготовки офицеров запаса на военном факультете в ГрГУ. Павел Юралевич, Валерий Стодольник и Александр Сидляревич при подготовке к научной конференции исследовали интересные темы, перекликающиеся с учебной программой.

— Я с большим интересом прохожу обучение на военном факультете и принимаю участие в организованной на его базе научно-методической конференции. Хочу больше узнать о своей воинской специальности, — рассказал Павел Юралевич.

Самыми юными участниками мероприятия стали десятиклассники гимназии № 4 города Гродно Евгений Петровский и Роман Толкачёв, которых сопроводил на конференцию полковник запаса Александр Родионов — в недавнем прошлом начальник военного факультета в ГрГУ, а сейчас преподаватель допризывной подготовки.

— Мой дед Александр Иванович — воин-интернационалист, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а один из прадедов — Евгений Николаевич — фронтовик, — рассказал Роман Толкачёв. — Хочу стать офицером, поступить в одно из военных учебных заведений Республики Беларусь.

Добавим: первое научное исследование Романа по теме военной истории вместе с работами других участников мероприятия уже издано в сборнике научных работ VI республиканской научно-методической конференции курсантов, студентов и магистрантов.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора