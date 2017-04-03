С размахом на минувших выходных отметили 75‑летний юбилей прославленного соединения военнослужащие и ветераны 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.





…Залпы орудий времен вой­ны, а также грохот автоматных и пулеметных очередей на плацу бригады разбудили в субботнее утро жителей расположенных неподалеку домов бывшего военного городка Уручье. На празднике присутствовали командующий войсками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович, бывший министр обороны генерал-полковник в отставке Александр Чумаков, командиры дивизии и бригады, которые в разное время руководили соединением, а также представители Омского землячества в Москве.

Первым после выноса Боевого Знамени воинской части и доклада командующему войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майору Александру Вольфовичу поздравил подчиненных, ветеранов и приглашенных гостей командир бригады гвардии полковник Сергей Савсюк. Сергей Валентинович подчеркнул огромную роль соединения в поддержании боеготовности Вооруженных Сил в целом.

Говоря о боеготовности соединения, командир бригады отметил: буквально во всех учениях и ключевых мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил 120 омбр показывает стабильно высокие результаты. Поддержал эту мысль в своем выступлении и командующий войсками СЗОК генерал-майор Александр Вольфович.

— Сегодня знаковый день в Вооруженных Силах Республики Беларусь — прославленное соединение отмечает юбилей, — подчеркнул Александр Григорьевич. — История бригады достойна подражания как пример мужества и героизма: восемь Героев Советского Союза, пять кавалеров ордена Славы, более одиннадцати тысяч военнослужащих, награжденных различными медалями и орденами, — таков итог вклада в Победу в Великой Отечественной войне его личным составом. В послевоенное время воины-рогачевцы участвовали во всех крупных учениях Краснознаменного Белорусского военного округа, надежно обеспечивали мирный труд советских граждан. Сегодня военнослужащие легендарного соединения являются достойными правопреемниками традиций наших дедов и прадедов, они принимают участие во всех учениях, которые проводятся на территории Республики Беларусь. С гордостью хотел бы отметить, что по итогам боевой подготовки 2016 года 120‑я отдельная гвардейская механизированная бригада стала лучшим механизированным соединением в Вооруженных Силах — это труд огромного коллектива!





В завершение митинга были зачитаны праздничные приказы министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь. Генерал-майор Александр Вольфович вручил отличившимся грамоты и ценные подарки.

Каждый из гостей бригады в тот день мог найти то, что его лично больше всего интересовало!.. Ветераны, встретившись с однополчанами, со слезами на глазах обнимались, вспоминали прошлое; детвора смогла по достоинству оценить показательные выступления военнослужащих 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона, Кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь; молодежь призывного возраста знакомилась с бытом военнослужащих бригады и образцами вооружения, техники, образцами современной военной формы одежды и экипировки…

Конечно, была для гостей интересной и реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, подготовленная при содействии историко-культурного комплекса «Линия Сталина». По ее замыслу, бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, явно уступая по численности немецко-фашистским захватчикам, не на жизнь, а на смерть стояли на указанных рубежах. Благодаря мужеству и героизму красноармейцев захватчики не прошли…





А после окончания боя реконструкторы прошли торжественным маршем по плацу бригады… И очень волнующим для всех моментом стала передача знамени бойцами Рабоче-Крестьянской Красной Армии военнослужащим нынешнего поколения — солдатам и офицерам 339‑го отдельного гвардейского мобильного батальона.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора