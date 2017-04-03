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Научился ценить время и внимание родителей

03.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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«Тяжело в ученье — легко в походе, легко в ученье — тяжело в походе», — любил повторять великий русский полководец генералиссимус Александр Васильевич Суворов, мотивируя необходимость упорных тренировочных занятий с личным составом полка. Не раз он говорил также: «Солдат ученье любит, было бы с толком». Именно поэтому боевой подготовке в Вооруженных Силах отводится значительная часть времени, когда военная теория отрабатывается на практике и закрепляется в ходе тактико-специальных, командно-штабных учений и тренировок.

Занятия по боевой подготовке с личным составом 56‑го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводятся практически ежедневно.


Рядовой Денис Петруленко

 
 
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«Тяжело в ученье — легко в походе, легко в ученье — тяжело в походе», — любил повторять великий русский...

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