«Тяжело в ученье — легко в походе, легко в ученье — тяжело в походе», — любил повторять великий русский полководец генералиссимус Александр Васильевич Суворов, мотивируя необходимость упорных тренировочных занятий с личным составом полка. Не раз он говорил также: «Солдат ученье любит, было бы с толком». Именно поэтому боевой подготовке в Вооруженных Силах отводится значительная часть времени, когда военная теория отрабатывается на практике и закрепляется в ходе тактико-специальных, командно-штабных учений и тренировок.

Занятия по боевой подготовке с личным составом 56‑го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны проводятся практически ежедневно.