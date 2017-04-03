За время, которое прошло с момента нашей предыдущей встречи, младший сержант Руслан Луцык, проходящий службу в 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригаде, стал сержантом, заместителем командира взвода учебной роты.



Мы писали в «Белорусской военной газете. Во славу Родины» о первых его днях в армии, потом встретились через полгода службы. Тогда улыбчивый и подтянутый Руслан рассказал, что трудностей в службе не ощутил, с нагрузками справился, к армейскому распорядку привык быстро. Напомню: Руслан родом из Малоритского района, там прошло его раннее детство. Затем семья уехала в США, где жили родственники. Руслан вместе с семьей прожил в Америке семь лет. А затем вернулся в Беларусь. Окончил школу, поступил в Минский государственный областной колледж, освоил специальность маркетолога, начал работать. Потом пришла повестка из военкомата, и Руслан встал в армейский строй.

— Время летит быстро. И вот уже подходит к концу срок моей военной службы. Уверен, что мой отец будет гордиться тем, что сын многого добился за это время. В ноябре прошлого года я стал сержантом. Это произошло благодаря старанию, — уверяет сержант Луцык и подмечает: — Изменился даже голос. Звоню домой, и мои отмечают, что выработался командный голос. Сейчас мне непривычно, что когда-то в моем голосе звучала неуверенность. Есть мои фотографии перед присягой и недавние. Разница очевидна — возмужал.

Руслан Луцык рассказывает, что, общаясь с людьми, замечает, как они меняются:

— Каждый в армии старается стать ответственнее. Важна также физическая подготовка, выносливость. Утренняя зарядка, подтягивание, бег, постепенное повышение нагрузок. Моя задача — сделать все для того, чтобы новобранцы быстрее адаптировались к службе. Они осваивают строевую и огневую подготовку, обучаются армейским специальностям. Затем они должны успешно сдать экзамены. В армии у военнослужащих должны быть общие интересы, нужно быстро изучить свои обязанности, четко выполнять приказы. Сержантов нужно слушать, ведь когда-то и они были солдатами, поэтому лучше знают, как действовать, — советует Руслан Луцык. — Мы стараемся заботиться о бойцах, ведь первые, к кому они обращаются за советом и помощью, — мы, сержанты.

Нравится сержанту Луцыку участвовать в армейских соревнованиях по волейболу, играть в футбол, заниматься рукопашным боем, теннисом, шахматами. До призыва он занимался боксом, был капитаном баскетбольной команды, играл в волейбол, в американский футбол. Так что парень привык к физическим нагрузкам и уверен, что продолжит заниматься спортом и после увольнения из армии.

Сержант Руслан Луцык рад, что весной вернется домой, к родителям, которые ждут его с нетерпением.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото лейтенанта Сергея Малашко