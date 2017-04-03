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Пример в труде и службе

03.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В ряду заслуженных специалистов тыла 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования достойное место занимает воин-интернационалист старший прапорщик в отставке Нина Матвеева. Сейчас ветеран трудится в составе гражданского персонала в должности техника по учету тыла воинской части.

— Нина Ивановна является незаменимым специалистом, образцово выполняет свои должностные обязанности и активно передает свой бесценный опыт сослуживцам, — отрекомендовал свою подчиненную заместитель командира по тылу — начальник тыла 74‑го отдельного полка связи подполковник Александр Перевозчиков.

За плечами у старшего прапорщика в отставке Нины Матвеевой — более двадцати лет службы в войсках.

— Родилась я в Брянской области, на границе с Беларусью, — рассказала Нина Ивановна. — Окончила сельхозтехникум и пять лет проработала старшим бухгалтером в центральной сберегательной кассе. Но возобладала мечта детства и юности — стать военнослужащей. Мне всегда нравилась военная форма одежды, любила читать книги и смотреть кинофильмы об армии. В итоге я решила избрать для себя профессию защитника Отечества. После призыва была направлена в 78‑й гвардейский танковый полк 6‑й гвардейской танковой дивизии, дислоцировавшийся в военном городке Фолюш в Гродно, где я стала писарем продовольственной службы тыла части.


Гвардии старший прапорщик Нина Матвеева после возвращения из Афганистана

 
Теги: Гродно
 
 
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