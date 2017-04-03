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СК Беларуси поможет расследовать взрыв в метро Санкт-Петербурга

03.04.2017 20:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 апр – Sputnik. Группа сотрудников Следственного комитета Беларуси направится в Россию для оказания помощи в расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщил в понедельник вечером белорусский телеканал ОНТ.

СК Беларуси поможет расследовать взрыв в метро Санкт-Петербурга
© Sputnik Анатолий Медведь
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Взрыв на станции "Сенная площадь" произошел около 14:30 понедельника: было приведено в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. По предварительным данным, в результате погибли 10 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Как передал телеканал ОНТ, следователи СК Беларуси окажут помощь своим российским коллегам в расследовании теракта. При этом в эфире уточнили, что соответствующее распоряжение было отдано президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, 37 человек после взрыва были госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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Теги: Минск
 
 
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