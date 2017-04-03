МИНСК, 3 апр – Sputnik. Группа сотрудников Следственного комитета Беларуси направится в Россию для оказания помощи в расследовании теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщил в понедельник вечером белорусский телеканал ОНТ.



© Sputnik Анатолий Медведь Трехдневный траур объявлен в Петербурге после взрыва в метро

Взрыв на станции "Сенная площадь" произошел около 14:30 понедельника: было приведено в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. По предварительным данным, в результате погибли 10 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Как передал телеканал ОНТ, следователи СК Беларуси окажут помощь своим российским коллегам в расследовании теракта. При этом в эфире уточнили, что соответствующее распоряжение было отдано президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, 37 человек после взрыва были госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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