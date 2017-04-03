Во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля пострадал гражданин Беларуси. Ему сделали операцию, угрозы жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«По данным отделения посольства в Петербурге, гражданину Беларуси, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция, угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что родственников пострадавшего белоруса оповестили о случившемся.

Возраст и другие обстоятельства о личности пострадавшего гражданина Беларуси не разглашаются.

Ранее сообщалось, что белорусов среди пострадавших нет, но информация постоянно дополняется и уточняется. В МИД напомнили, что если ваши родные и близкие находятся в Санкт-Петербурге и не выходят на связь, вы можете сообщить об этом на горячую линию +7 919 1 052 494.

3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв . Погибли не менее 11 человек, еще 51 человек пострадал. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт . Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.