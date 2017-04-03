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Во время теракта в метро Санкт-Петербурга пострадал гражданин Беларуси
04.04.2017 05:19 — Новости Общества | Tut.by
Во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля пострадал гражданин Беларуси. Ему сделали операцию, угрозы жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
«По данным отделения посольства в Петербурге, гражданину Беларуси, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция, угрозы жизни нет, состояние средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве.
Там также сообщили, что родственников пострадавшего белоруса оповестили о случившемся.
Возраст и другие обстоятельства о личности пострадавшего гражданина Беларуси не разглашаются.
Ранее сообщалось, что белорусов среди пострадавших нет, но информация постоянно дополняется и уточняется. В МИД напомнили, что если ваши родные и близкие находятся в Санкт-Петербурге и не выходят на связь, вы можете сообщить об этом на горячую линию +7 919 1 052 494.
3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга
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Ему сделали операция, его состояние оценивается как "средней степени тяжести".
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