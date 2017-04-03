Третьего апреля на свободу вышел один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках Сергей Кулинич. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Марина Адамович.

«Сяргей Кулініч вызвалены! На жаль, на гэтым добрыя навіны закончыліся…», — написала Адамович. Других подробностей не сообщается.

Сергей Кулинич — соратник Николая Статкевича, заместитель председателя партии «Народная грамада». По данным « Радыё Свабода », он был задержан вечером 24 марта, когда вышел из дома.

Третьего апреля также стало известно, что по «делу боевиков» задержан еще один человек — руководитель компании «Оптима Прайм» Виктор Мороз. Об этом сообщает издание «Новы час» со ссылкой на главу ЗБС «Бацькаўшчына» Нину Шидловскую.



Фото с сайта novychas.by

По ее словам, его на парковке возле работы забрали люди в штатском, которые представились сотрудниками КГБ. Около 6 вечера силовики сообщили родителям Мороза, что тот задержан на 3-е суток для разбирательства.

На данный момент известно, что обвинения по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках) предъявлены лидеру «Молодого фронта» Дмитрию Дашкевичу, активисту организации Сергею Стрибульскому, одному из экс-лидеров «Белого легиона» Мирославу Лозовскому, бывшему «легионеру» Алексею Абрамову, студенту БНТУ Ивану Ковальчуку и историку Евгению Полторжицкому.

31 марта КГБ отпустил двух фигурантов дела о массовых беспорядках, — спецназовца из Марьиной Горки Вячеслава Дукшта и заместителя начальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда Илью Грека. Они были задержаны 21 марта.

Ранее стало известно, что 31 марта КГБ отпустил под подписку о невыезде другого фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Борстока . 1 апреля вышли на свободу и задержанные по этому делу активисты не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием. Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта». КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили, что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков из Украины, сообщил КГБ.