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"Дело боевиков": одних отпускают, других задерживают

04.04.2017 00:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Третьего апреля на свободу вышел один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках Сергей Кулинич. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Марина Адамович.

«Сяргей Кулініч вызвалены! На жаль, на гэтым добрыя навіны закончыліся…», — написала Адамович. Других подробностей не сообщается.

Сергей Кулинич — соратник Николая Статкевича, заместитель председателя партии «Народная грамада». По данным «Радыё Свабода», он был задержан вечером 24 марта, когда вышел из дома.

Третьего апреля также стало известно, что по «делу боевиков» задержан еще один человек — руководитель компании «Оптима Прайм» Виктор Мороз. Об этом сообщает издание «Новы час» со ссылкой на главу ЗБС «Бацькаўшчына» Нину Шидловскую.


Фото с сайта novychas.by

По ее словам, его на парковке возле работы забрали люди в штатском, которые представились сотрудниками КГБ. Около 6 вечера силовики сообщили родителям Мороза, что тот задержан на 3-е суток для разбирательства.

На данный момент известно, что обвинения по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках) предъявлены лидеру «Молодого фронта» Дмитрию Дашкевичу, активисту организации Сергею Стрибульскому, одному из экс-лидеров «Белого легиона» Мирославу Лозовскому, бывшему «легионеру» Алексею Абрамову, студенту БНТУ Ивану Ковальчуку и историку Евгению Полторжицкому.

31 марта КГБ отпустил двух фигурантов дела о массовых беспорядках, — спецназовца из Марьиной Горки Вячеслава Дукшта и заместителя начальника по идеологии Сморгонского пограничного отряда Илью Грека. Они были задержаны 21 марта.

Ранее стало известно, что 31 марта КГБ отпустил под подписку о невыезде другого фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Борстока. 1 апреля вышли на свободу и задержанные по этому делу активисты не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили, что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков из Украины, сообщил КГБ.

 
 
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Третьего апреля также стало известно, что по "делу боевиков" задержан еще один человек - руководитель компании "Оптима Прайм" Виктор Мороз.

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