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"Дело боевиков": одних отпускают, других задерживают
04.04.2017 00:45 — Новости Общества | Tut.by
Третьего апреля на свободу вышел один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках Сергей Кулинич. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Марина Адамович.
«Сяргей Кулініч вызвалены! На жаль, на гэтым добрыя навіны закончыліся…», — написала Адамович. Других подробностей не сообщается.
Сергей Кулинич — соратник Николая Статкевича, заместитель председателя партии «Народная грамада». По данным «
Третьего апреля также стало известно, что по «делу боевиков» задержан еще один человек — руководитель компании «Оптима Прайм» Виктор Мороз. Об этом сообщает
По ее словам, его на парковке возле работы забрали люди в штатском, которые представились сотрудниками КГБ. Около 6 вечера силовики сообщили родителям Мороза, что тот задержан на 3-е суток для разбирательства.
На данный момент известно, что обвинения по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках) предъявлены лидеру «Молодого фронта» Дмитрию Дашкевичу, активисту организации Сергею Стрибульскому, одному из экс-лидеров «Белого легиона» Мирославу Лозовскому, бывшему «легионеру» Алексею Абрамову, студенту БНТУ Ивану Ковальчуку и историку Евгению Полторжицкому.
31 марта КГБ
Ранее стало известно, что 31 марта КГБ отпустил под подписку о невыезде другого фигуранта дела о массовых беспорядках
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Третьего апреля также стало известно, что по "делу боевиков" задержан еще один человек - руководитель компании "Оптима Прайм" Виктор Мороз.
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