Доброе утро!

Если магазин у дома «потерял совесть», эта новость для вас: МАРТ планирует открыть горячую линию по фактам необоснованного завышения цен . «Видим торговые надбавки, которые с 20% стали 40%, 60%. Особенно меня беспокоят вопросы формирования цен на детское питание», — говорит министр. Белорусов, в свою очередь, особенно беспокоит тотальная нехватка денег. Но мы не унываем, держимся там ©!





ВАЖНОЕ

В Санкт-Петербурге встретились президенты Беларуси и России . Наконец договорились по нефтегазовому вопросу: обещают, что спор будет решен в течение ближайших десяти дней. Беларусь вернет России долг за газ в более чем 720 млн долларов и получит скидку в 2018 году. Обсудили также вопросы сотрудничества в промышленности, космической отрасли и сельском хозяйстве, говорили о санкциях Россельхознадзора. Не прошли и мимо темы безопасности: «Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек», — заявил Лукашенко. В целом же президенты по итогам встречи не раз повторяли, что между нашими странами не осталось нерешенных вопросов.

В день встречи двух президентов, около 14.40, в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв : не менее 11 человек погибли, 51 — пострадал (в том числе один гражданин Беларуси ). Здесь все фото и видео с места взрыва. Около 15.00 на станции метро «Площадь Восстания» обнаружили еще одно несработавшее взрывное устройство . Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт , Путин же рассказал , что спецслужбы пока рассматривают все версии взрыва. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур. Российские СМИ опубликовали фото предполагаемого организатора взрыва и истории очевидцев . Мы же поговорили с белорусами, живущими в Питере, о том, что происходит в городе после теракта . Все новости о трагедии можно и сегодня читать здесь — мы до сих пор постоянно обновляем информацию.





Стало известно, что министерство антимонопольного регулирования и торговли может впервые применить санкции против торговой сети «Евроопт» за нарушение правил конкуренции в регионах. Оказывается, в семи районах Беларуси ритейлер забрал под себя больше допустимых 20% рынка.

Генпрокурор Александр Конюк прокомментировал День Воли и его освещение в СМИ: по его словам, Мингорисполком не нарушил законодательство при рассмотрении заявки от оппозиции на проведение акции в День Воли, а еще пришла пора «ставить вопрос, как подается информация в СМИ». Например, в Германии «при тенденциозном освещении в СМИ» предусмотрены штрафы, напомнил Конюк. Комментируя задержания наших коллег во время работы на акции, генпрокурор сказал: «Надо разбираться, что это за коллеги». Всего в тот день, напомним, были задержаны более 700 человек, около 150 человек получили штрафы и «сутки». Сейчас на рассмотрении Мингорсуда находятся 9 жалоб по прошедшим после Дня Воли процессам . Оппозиция между тем подала заявку на очередную акцию — «Чернобыльский шлях» по новому маршруту.

Польша обвинила российских диспетчеров , а также «третье лицо», находившееся в башне управления полетами, в умышленном провоцировании крушения правительственного Ту-154, на борту которого находилась официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским, под Смоленском. Кремль ответил .

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Скандал в юмористической сфере! Актеры театра «Христофор» отказались работать с основателем и руководителем коллектива Евгением Крыжановским. По словам Крыжановского, основной причиной разрыва стала актерская ревность. «Основной мотив один: „Христофор“ ассоциируется только с Крыжановским. Все интервью, встречи, телевидение только с Крыжановским». Позиция юмориста такова: «Произошел творческий, рейдерский захват театра. „Христофор“, который я представляю, больше не существует».

Вот хорошая история о том, как простые молодые парни организовали бизнес по продаже авто . Если очень захотеть, все получится! А ведь поначалу даже родители в них не верили: «Сказали: не майтесь дурью, устройтесь на нормальную работу, будете получать стабильную зарплату, как и мы. Раньше же так и было: отучился в школе, получил образование, а потом устроился на какое-то предприятие. Но мы так не хотели. И верили в то, что все у нас получится. Тем более что машины очень любили».

Рассказываем о новом столичном фастфуде: в Минске открылся белорусский аналог «Крошки-Картошки» под названием Kartoffel. Что, где и почем — читайте здесь .





FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов выглядят на фоне получек соседей . Напоминаем, что наша средняя зарплата в феврале упала до 716,5 рубля, а получкой выше 400 долларов в принципе могли похвастаться только жители трех районов.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

С каким миром — западным или восточным — соотносят себя белорусы? Многие ли чувствуют себя «советскими людьми» даже спустя четверть века? Сколько в Беларуси XXI века «тутэйшых»? Мы выбрали интересные факты из социологического исследования , которое подготовил Центр европейской трансформации. И знаете что? Почти половина — 48,1% — не нашлись, что ответить на вопрос, частью какого мира исторически является Беларусь.

Вот здесь у нас чудесный исторический материал. Сто лет назад в Беларуси жили десятки тысяч немцев. Одним из центров их диаспоры был Минск. Здесь находился немецкий район, действовали две лютеранские кирхи. Мы вспомнили о знаменитых немцах нашего города и рассказываем, чем они здесь занимались.

Помните трогательную историю аиста, который жил на детской площадке у макета птицы, принимая его за сородича? Лететь наш бедолага не мог — только приподнимался на несколько метров над землей, как подлетыш. Хорошая новость — его выходили и выпустили на волю!





FINANCE.TUT.BY провел день с сотрудниками колл-центра одного из банков : расспросили его сотрудников, с какими вопросами сюда звонят люди. «Однажды Максима соединили с пожилой женщиной, которая просила разобраться со сломанной конфоркой. Почему звонила в банк? Потому что купила плиту в рассрочку по «Халве». Максим нашел ей номер магазина. Хватает среди клиентов и юмористов. «Поступает звонок, я говорю мужчине: «Назовите свое имя и отчество». А он в ответ: «Ожидайте, пожалуйста» — и давай повторять мне все то, что говорит наша программа!»

Вот здесь советуем, что посмотреть в апреле : собрали 5 премьер, которые мы рекомендуем не пропускать. В этом месяце столичный прокат поскупился на авторское кино, зато выкатил весь арсенал для любителей попкорна — от «Форсажа» до «Кухни».

Все новости понедельника, 3 апреля

Лета, к сожалению, пока не будет : тепло еще сохранится в первой половине недели, но такого всплеска, как в первые апрельские выходные, не предвидится, а к выходным похолодает. Утепляемся.

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