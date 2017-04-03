В Санкт-Петербурге встретились президенты Беларуси и России. Наконец договорились по нефтегазовому вопросу: обещают, что спор будет решен в течение ближайших десяти дней. Беларусь вернет России долг за газ в более чем 720 млн долларов и получит скидку в 2018 году. Обсудили также вопросы сотрудничества в промышленности, космической отрасли и сельском хозяйстве, говорили о санкциях Россельхознадзора. Не прошли и мимо темы безопасности: «Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек», — заявил Лукашенко. В целом же президенты по итогам встречи не раз повторяли, что между нашими странами не осталось нерешенных вопросов.
В день встречи двух президентов, около 14.40, в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв: не менее 11 человек погибли, 51 — пострадал (в том числе один гражданин Беларуси). Здесь все фото и видео с места взрыва. Около 15.00 на станции метро «Площадь Восстания» обнаружили еще одно несработавшее взрывное устройство. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт, Путин же рассказал, что спецслужбы пока рассматривают все версии взрыва. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур. Российские СМИ опубликовали фото предполагаемого организатора взрыва и истории очевидцев. Мы же поговорили с белорусами, живущими в Питере, о том, что происходит в городе после теракта. Все новости о трагедии можно и сегодня читать здесь — мы до сих пор постоянно обновляем информацию.
Генпрокурор Александр Конюк прокомментировал День Воли и его освещение в СМИ: по его словам, Мингорисполком не нарушил законодательство при рассмотрении заявки от оппозиции на проведение акции в День Воли, а еще пришла пора «ставить вопрос, как подается информация в СМИ». Например, в Германии «при тенденциозном освещении в СМИ» предусмотрены штрафы, напомнил Конюк. Комментируя задержания наших коллег во время работы на акции, генпрокурор сказал: «Надо разбираться, что это за коллеги». Всего в тот день, напомним, были задержаны более 700 человек, около 150 человек получили штрафы и «сутки». Сейчас на рассмотрении Мингорсуда находятся 9 жалоб по прошедшим после Дня Воли процессам. Оппозиция между тем подала заявку на очередную акцию — «Чернобыльский шлях» по новому маршруту.
Польша обвинила российских диспетчеров, а также «третье лицо», находившееся в башне управления полетами, в умышленном провоцировании крушения правительственного Ту-154, на борту которого находилась официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским, под Смоленском. Кремль ответил.
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