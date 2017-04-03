Синяки и кровоподтеки на крохотном тельце обнаружила тетя, которая после прогулки переодевала малышке колготки. Родители объяснили происхождение травм тем, что девочка, якобы, несколько раз упала. Родственница им не поверила и позвонила в органы опеки, рассказывает « СБ Беларусь Сегодня ».

Разговаривая с инспекторами, старшая сестричка пострадавшей проговорилась — малышку бил папа. За то, что она не слушается и ломает игрушки…

Подробности неприглядной истории рассказал помощник прокурора Городокского района Евгений Ратохля:

— Детей сразу же увезли в приют, а в отношении 27-летнего отца возбудили уголовное дело. Ранее эта семья состояла на контроле — в доме был беспорядок, который хозяева объяснили ремонтными работами. За 4 дня до факта насилия детишек поставили на учет как находящихся в социально опасном положении. В ходе следствия папа признался: он действительно избил ребенка, нанеся ему не менее четырех ударов ремнем от дамской сумочки. Но причина, мол, была уважительная — девочка поцарапала дорогостоящий телевизор.

Отцу грозит до 5 лет лишения свободы. Компетентные органы рассмотрят вопрос о целесообразности лишения молодых супругов родительских прав.