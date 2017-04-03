Витебский аэропорт продолжает радовать пассажиров расширением географии полетов. В воздушном сообщении появится еще один маршрут: Витебск — Калининград — Витебск. До этого самолеты летали в Турцию и Болгарию.





В 2013 году все желающие впервые смогли отправиться отдыхать в Турцию, позже это стало традицией для жителей Витебска и соседних городов. Спустя два года появилась еще одна цепочка: Витебск — Болгария — Витебск.

К нынешнему лету международный аэропорт Витебск и компания «Белавиа» подготовили новый подарок для всех желающих отправиться на море — прямые рейсы из Витебска в Калининград.

Полеты будут осуществляться начиная с 9 июня два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Из Витебска вылет в 16.15, из Калининграда — в 13.40 по местному времени. Время в пути составит чуть больше часа. Это позволит сэкономить не только время, но и деньги, так как открытие визы не потребуется. Цена билетов — 60−68 евро в одну сторону.

Этот маршрут для витеблян не новый: в 2003—2004 и 2008−2009 годах такие рейсы выполнялись и пользовались популярностью. В этот раз на смену самолетам Ан-24, L-410 придет комфортабельный CRJ-200 вместимостью 50 человек.

Первый вылет в Турцию — 8 июня, в Болгарию — с 16 июня. Следующие чартерные рейсы будут осуществляться 1 раз в 10−11 дней. Турфирмы уже продают билеты. Частота и срок окончания полетов будут зависеть от спроса.

Однако полеты в местном аэропорту этим не ограничатся. Администрация Смолен­ской области предлагает открыть новые направления в курортные города России через Витебск. В частности, из белорусского областного центра можно будет попасть в Сочи.