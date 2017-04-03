Первую в стране систему «умных электросетей» запустили в Бобруйском районе. Энергетики рассчитывают не только сократить собственные издержки, но и более оперативно устранять аварийные ситуации. А значит, и потребители окажутся в выигрыше.



Фото: podpricelom.com.ua

Вся система электроснабжения как на ладони. Малейшая авария — и компьютер тут же предупреждает диспетчера. Более того, на электронной карте можно увидеть точные координаты обесточенного участка электросетей. Раньше о нештатных ситуациях, как правило, узнавали от потребителей.

Благодаря «умной системе» ремонтная бригада экономит время. Ведь сами восстановительные работы могут занять несколько минут. Главное — найти «слабое звено». Чтобы найти место повреждения, нужно было преодолевать десятки километров, зачастую пешком.

— Линии 10 кВт обычно протяженностью 30 км. И при аварийном отключении бригаде для поиска поврежденного участка и отыскания основного повреждения приходилось затрачивать по 3−4 часа, — говорит начальник Бобруйского района электросетей Игорь Юшкевич.

Компьютер находит аварийный участок всего за пять минут. Причем школы, больницы, котельные и фермы в случае ЧП автоматически подключаются к резервным электролиниям.

Прежде чем внедрить «умную систему», пришлось потрудиться. На электронную карту специалисты перенесли без преувеличения каждый километр провода, все столбы и трансформаторные подстанции в районе. На опорах высоковольтных воздушных линий установили более 200 коммутационных аппаратов — своеобразных датчиков. Аналога такой системы нет ни в одной из стран СНГ. «Умную электросеть» не смогут перехитрить даже нечистые на руку потребители.

— Если человек не оплатил электроэнергию, мы видим по суммарному счетчику, который установлен на подстанции, что идет перерасход энергии. Мы можем сразу выявить потребителей, которые производят воровство электроэнергии, — уточнил Юшкевич.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Еще один актуальный и пока открытый вопрос — так называемая стрессоустойчивость линий электропередач. Погодные аномалии дорого обходятся энергетикам. Например, ликвидация ущерба от прошлогоднего циклона «Даниэлла» обошлась энергосистеме области более, чем в миллион рублей. Специалисты предлагают заменить в лесных массивах воздушные линии на подземный кабель. Около 10 километров таких сетей уже проложили в Быховском районе.

— Планируется замена участков воздушных линий с неизолированными проводами на изолированные, замена кабельных линий в Могилеве и райцентрах изношенных, закупается высокопроходимая техника. Планируется каждый район оснастить передвижной дизель-электростанцией, — сказал начальник отдела электрических сетей «Могилевэнерго» Павел Климович.

Экономический эффект от внедрения «умных электросетей» еще предстоит подсчитать. Но уже очевидно, что существенно сократятся транспортные издержки. Будет сведено к минимуму потребление электроэнергии «мимо кассы». А для потребителей долгожданное во время аварийных отключений «Да будет свет!» отныне прозвучит быстрее.