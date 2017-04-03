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СК: дело о "мертвых душах" во время вакцинации расследуют в Любани

04.04.2017 10:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Врач-терапевт из Любани подозревается в служебном подлоге, речь идет о внесении заведомо ложных сведений о вакцинации населения, сообщили в СК.

СК: дело о "мертвых душах" во время вакцинации расследуют в Любани
© ОАО "Бабушкина крынка"
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Следователи изъяли внутриведомственные нормативно-правовые акты и медицинскую документацию, касающуюся вопросов оказания услуг по вакцинации, допрашиваются свидетели, персонал и должностные лица учреждения здравоохранения, назначены криминалистические экспертизы. 

"Любанским районным отделом СК возбуждено в отношении участкового врача-терапевта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по минской области Татьяна Белоног. 

По ее словам, в рамках проведения вакцинации населения против гриппа в прошлом году врач, желая избежать ответственности и получить премиальные, внес заведомо ложные сведения в медицинские карты граждан. 

"Согласно этим записям несколько сотен пациентов получили профилактическую иммунизацию против сезонного гриппа, хотя по факту этого не было", – сказала Белоног. 

По данным следствия, некоторые граждане на период вакцинации числились уже умершими, а некоторые находились за пределами республики. 

Проверяется информация по факту халатного выполнения должностных инструкций иных медицинских работников, отметила Белоног.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно информации медиков, несколько сотен пациентов из Любанского района получили прививки против гриппа, хотя по факту профилактические мероприятия не...

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