МИНСК, 4 апр – Sputnik. Врач-терапевт из Любани подозревается в служебном подлоге, речь идет о внесении заведомо ложных сведений о вакцинации населения, сообщили в СК.

Следователи изъяли внутриведомственные нормативно-правовые акты и медицинскую документацию, касающуюся вопросов оказания услуг по вакцинации, допрашиваются свидетели, персонал и должностные лица учреждения здравоохранения, назначены криминалистические экспертизы.

"Любанским районным отделом СК возбуждено в отношении участкового врача-терапевта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, в рамках проведения вакцинации населения против гриппа в прошлом году врач, желая избежать ответственности и получить премиальные, внес заведомо ложные сведения в медицинские карты граждан.

"Согласно этим записям несколько сотен пациентов получили профилактическую иммунизацию против сезонного гриппа, хотя по факту этого не было", – сказала Белоног.

По данным следствия, некоторые граждане на период вакцинации числились уже умершими, а некоторые находились за пределами республики.

Проверяется информация по факту халатного выполнения должностных инструкций иных медицинских работников, отметила Белоног.