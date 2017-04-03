В 1985—1989 годах на фасадах трех корпусов Брестского электромеханического завода (БЭМЗ) появились эпичные мозаики. Сегодня техника, в которой были выполнены настенные творения, постепенно умирает. Это большая проблема, ведь будущее известного триптиха под угрозой, пишет «СБ Беларусь Сегодня».



Фото: Вечерний Брест

Триптих «Земля» на торцах трех заводских корпусов создавался в 1980-е годы по решению первого директора Владимира Сальникова и обошелся предприятию в 250 тысяч советских рублей. Это третье панно, посвященное науке и культуре.

Монументальная ментальность

Триптих на БЭМЗ — своеобразная визитная карточка Бреста. Бывшие корпуса завода смотрят фасадами на главную магистраль города — улицу Московскую. У панно то и дело замедляют ход экскурсионные автобусы.

Подойдем ближе. Присмотритесь: изображения формируют сотни, тысячи разноцветных модулей размером примерно один на один сантиметр.

— Работа над мозаикой шла долго и трудно, — рассказывает лауреат премии Ленинского комсомола художник-монументалист Владимир Кривоблоцкий. — Чтобы выложить мозаику на площади 50 на 50 сантиметров, нужно было 4−5 дней. А для подготовки цветной палитры регулярно приходилось ездить в Киев: только там по представленным нами узорам вручную отливали стекловидную смальту. Цветовая растяжка была очень разнообразной и насыщенной: каждый основной или дополнительный цвет имел 5−6 тонов.

Брестский триптих — это около 90 оттенков смальты. Художники Владимир Кривоблоцкий и Юрий Богушевич выбрали технику византийской мозаики. Сейчас она у нас в стране не применяется. Может быть, потому, что ее применение на практике не то что сложно — изнурительно. Сюжет рождается из маленьких «кубиков», основательно вдавленных в предварительно подготовленный цементный «холст». Поверху наносят слой воска, что обеспечивает устойчивость к влаге. Работать разрешается только в теплое время года. Именно поэтому в удачные дни команда художников прибывала на место работы с рассветом, а уходила лишь поздним вечером.



Фото: «СБ»

Площадь брестского панно — 390 квадратных метров. Стоила работа заводу 250 тысяч советских рублей. Много это или мало, решайте сами: в те годы новая «Волга» продавалась за 12 тысяч рублей.

Но все-таки главная ценность объекта искусства не его стоимость. Мозаичное произведение вошло в золотой фонд белорусской монументальной живописи. В Минске и в Солигорске тоже есть произведения, подобные по масштабу, вспомнить хотя бы работы Александра Кищенко. Но по богатству красок брестское панно единственное в стране. И сегодня произведение под угрозой разрушения.

Идея будет жить

В начале 2000-х у второго и третьего корпусов электромеханического завода появились новые хозяева. И сразу взялись за переобустройство зданий. Больше всего досталось панно на третьем корпусе. К нему крепили рекламные щиты. По нему тянули проводку, устанавливали подсветку. А вот старой водоотводящей системе должного внимания не уделяли. До поры до времени панно терпело, но постепенно пласты изображений вместе с цементной основной вверху правого торца начали отслаиваться. Смальта местами стала осыпаться, а там, где пропиталась грязной водой, стала тусклой. Спасти мозаику попытались металлической сеткой. Ею как бы накрыли панно, но дюбеля вбивали по живому — прямо в смальту. Увидев это, Владимир Кривоблоцкий, мягко говоря, расстроился:

— На третьем корпусе панно, посвященное теме науки, требует полной реставрации. Мозаики на первом и втором фасадах находятся в удовлетворительном состоянии, но и здесь следовало бы провести косметические реставрационные работы. Ускорить процесс могло бы включение триптиха в Список историко-культурных ценностей Беларуси.

К этому сводится суть открытого письма художников-монументалистов в брестскую городскую администрацию и всем неравнодушным горожанам. В обращении раскрывается замысел работы авторов и подчеркивается, что триптих должен быть сохранен цельным.

Культурная ценность

Реакция городского архи­тектурно-градостроительного совета на предложение Владимира Кривоблоцкого была положительной. Главный специалист сектора культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома Алла Кондак:

— Горисполком будет ходатайствовать перед облисполкомом о рассмотрении вопроса о придании мозаичному панно статуса историко-культурной ценности за уникальность и выразительное художественное исполнение.

Второе — «Земля возрожденная» — мирной жизни и труду

Тем временем хозяева корпусов завода тоже начали прислушиваться к рекомендациям экспертов. Начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома Николай Власюк уточняет:

— Мы постарались максимально уменьшить давление современной рекламы на объект, дали соответствующие предписания, также были даны предписания собственникам и арендаторам по защите от увлажнения мозаичных полотен и их техническому обследованию. В соответствии с этим были установлены водоотливные козырьки на корпусах зданий, произведено общее техническое обследование состояния, выполнена подсветка трех мозаичных панно в едином оформлении. Но этого, конечно, недостаточно. Сегодня нужна комплексная работа по консервации и реставрации этих уникальных полотен. Это важно не только для Бреста, но и для страны.

Есть одна важная проблема: как реставрировать панно, если технология, по которой отливали смальту, больше не применяется, да и специалистов, умеющих работать с таким материалом, днем с огнем не сыщешь? Эксперты говорят: сложно, но можно. Например, в Минске, чтобы вернуть «лицо» мозаике на гостинице «Турист», выложенной в 1973 году Александром Кищенко, технологию крепления материала к стене разрабатывали специально. Столичное панно получило вторую жизнь и уже попало в Список историко-культурных ценностей. Вдруг точно так же повезет и брестскому образцу монументального искусства?

Цитата Многотиражка Брестского электромеханического завода «Прогресс» за 19 ноября 1987 года: «Мозаичная композиция состоит из трех панно: „Земля, опаленная войной“, „Земля возрожденная“ и „Земля науки“… В центре композиции на третьем фасаде — образ, символизирующий проникновение мысли человечества в будущее. Основные фигуры — белорусские просветители и молодые ученые. Главную тему дополняют темы покорения космоса, борьбы за мирный атом, всеобщего образования».