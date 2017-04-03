Строить высотки будет минское ООО «Современные бетонные конструкции». На проспекте Янки Купалы в районе пересечения с проспектом Клецкова оно купило «пятно» и будет возводить 14-этажный жилой дом по современной технологии — из сборного железобетона. Суть ее в том, что основная часть изготовления отдельных элементов здания происходит не на строительной площадке, а на заводе. Это позволяет существенно ускорить процесс возведения жилья. В дальнейшем компания планирует построить в Гродно еще несколько высоток, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Самые же ысокие в областном центре 19-этажные дома построило ОАО «Гродножилстрой» шесть лет назад по переулку Поповича.

— Домами повышенной этажности считаются уже десятиэтажки. Но современные технологии строительства позволяют подниматься выше. В разных уголках города определены порядка пяти площадок для возведения такого жилья, — рассказывает заместитель председателя Гродненского горисполкома Казимир Гецевич. — Очередной 19-этажный дом-свечку «Гродножилстрой» начал возводить в новом жилом комплексе «Колбасино». Высотки запланированы на улице Лидской, а также в Девятовке и Вишневце.

По словам начальника проектного управления «Гродножилстроя» Чеслава Малеца, дома повышенной этажности являются доминантами и украшением любого жилого микрорайона. Возведение их имеет свои технические сложности, зато происходит уплотнение застройки, рационально используются городские земли.