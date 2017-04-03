Видеоблогер уже более 20 суток находится в гомельском ИВС. 13 марта суд Центрального района Гомеля заочно рассмотрел административный протокол, составленный в отношении него милицией за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле 19 февраля. Суд наказал Филиповича арестом на 13 суток . Из дома родителей его забрал ОМОН.





Во время отбытия наказания в ИВС 23 марта Филиповича опять судили — за участие в митинге в Бресте. Судья Александр Мохорев наказал его арестом на пять суток .

31 марта блогер должен был выйти на свободу. У здания ИВС его ждали жена, мать и друзья. Но дежурный ИВС сообщил, что Филиповичу добавили еще семь суток ареста — за участие в «Марше нетунеядцев» в Молодечно. Позже выяснилось, что административное дело за участие в митинге в Молодечно рассматривал 29 марта суд Советского района Гомеля.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Леонид Судаленко, 3 апреля блогера посетил в ИВС адвокат. Он рассказал, что на Филиповича составлен новый административный протокол — за участие в митинге в Пинске 11 марта.

Дата очередного суда пока не известна. На «Марше нетунеядцев» в Пинске Филипович снимал видео для своего канала на Youtube. Спустя примерно полчаса после начала акции трое неизвестных в гражданской одежде пытались его задержать, но прибежавшие на крики блогера люди с площади отбили его.