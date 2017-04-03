﻿ Гомельскому видеоблогеру Филиповичу грозит дополнительный арест. Теперь за акцию в Пинске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельскому видеоблогеру Филиповичу грозит дополнительный арест. Теперь за акцию в Пинске

04.04.2017 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Видеоблогер уже более 20 суток находится в гомельском ИВС. 13 марта суд Центрального района Гомеля заочно рассмотрел административный протокол, составленный в отношении него милицией за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле 19 февраля. Суд наказал Филиповича арестом на 13 суток. Из дома родителей его забрал ОМОН.


Во время отбытия наказания в ИВС 23 марта Филиповича опять судили — за участие в митинге в Бресте. Судья Александр Мохорев наказал его арестом на пять суток.

31 марта блогер должен был выйти на свободу. У здания ИВС его ждали жена, мать и друзья. Но дежурный ИВС сообщил, что Филиповичу добавили еще семь суток ареста — за участие в «Марше нетунеядцев» в Молодечно. Позже выяснилось, что административное дело за участие в митинге в Молодечно рассматривал 29 марта суд Советского района Гомеля.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Леонид Судаленко, 3 апреля блогера посетил в ИВС адвокат. Он рассказал, что на Филиповича составлен новый административный протокол — за участие в митинге в Пинске 11 марта.

Дата очередного суда пока не известна. На «Марше нетунеядцев» в Пинске Филипович снимал видео для своего канала на Youtube. Спустя примерно полчаса после начала акции трое неизвестных в гражданской одежде пытались его задержать, но прибежавшие на крики блогера люди с площади отбили его.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата очередного суда пока не известна. На "Марше нетунеядцев" в Пинске Филипович снимал видео для своего канала на Youtube.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Триптих на заводе в Бресте может стать культурной ценностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика