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Пострадавшего при теракте в Петербурге белоруса прооперировали
04.04.2017 10:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Гражданин Беларуси пострадал в результате теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщается в официальном
Пострадавшему была сделана операция, его жизни ничего не угрожает.
Накануне днем на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Жертвами трагедии
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