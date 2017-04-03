Гражданин Беларуси пострадал в результате теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщается в официальном аккаунте МИД республики в Twitter.

Пострадавшему была сделана операция, его жизни ничего не угрожает.

Накануне днем на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали 11 человек, более 50 находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

В городе на Неве объявлен трехдневный траур.