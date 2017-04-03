Уголовное дело за избиение 4-летней девочки возбудили в отношении 26-летнего сельчанина. Он нанес девочке серьезные повреждения и оставил ее дома одну в бессознательном состоянии.



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Подозреваемый живет с женщиной и ее дочерью в деревне Амховая-1 Могилевского района. Матери ребенка дома не было — она работала в Чаусском районе.

Вечером 30 марта девочка, по словам мужчины, не слушалась его. Поэтому он ее наказал и ушел — по его словам, на работу. Ребенок всю ночь был один. Утром мужчина вернулся и обнаружил девочку без сознания, вызвал скорую помощь.

— Ребенок получил очень серьезные травмы. Девочке сделали трепанацию черепа, за ее жизнь борются врачи Могилевской областной детской больницы. Состояние малышки тяжелое, — рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетней. Он находится под стражей.