|
В Могилевском районе мужчину задержали за избиение 4-летней девочки - она в тяжелом состоянии
04.04.2017 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело за избиение 4-летней девочки возбудили в отношении 26-летнего сельчанина. Он нанес девочке серьезные повреждения и оставил ее дома одну в бессознательном состоянии.
Подозреваемый живет с женщиной и ее дочерью в деревне Амховая-1 Могилевского района. Матери ребенка дома не было — она работала в Чаусском районе.
Вечером 30 марта девочка, по словам мужчины, не слушалась его. Поэтому он ее наказал и ушел — по его словам, на работу. Ребенок всю ночь был один. Утром мужчина вернулся и обнаружил девочку без сознания, вызвал скорую помощь.
— Ребенок получил очень серьезные травмы. Девочке сделали трепанацию черепа, за ее жизнь борются врачи Могилевской областной детской больницы. Состояние малышки тяжелое, — рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.
Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении заведомо малолетней. Он находится под стражей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина находится под стражей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии