Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта. Его подозревают в том, что он внес заведомо ложные сведения в медицинские карты о якобы проведенной вакцинации против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно оперативной информации, полученной группой по борьбе с экономическими преступлениями Любанского района, в рамках проведения вакцинации населения против гриппа в 2016 году должностное лицо, желая избежать ответственности и получить премиальные выплаты, внесло заведомо ложные сведения в медицинские карты граждан. Согласно этим записям, несколько сотен пациентов получили профилактическую иммунизацию против сезонного гриппа, хотя по факту этого не было», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, некоторые граждане на период вакцинации числились уже умершими, а некоторые находились за пределами Беларуси.

Любанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта, подозреваемого в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса). Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.