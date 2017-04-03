﻿ В Любанском районе терапевт подозревается в служебном подлоге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Любанском районе терапевт подозревается в служебном подлоге

04.04.2017 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта. Его подозревают в том, что он внес заведомо ложные сведения в медицинские карты о якобы проведенной вакцинации против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно оперативной информации, полученной группой по борьбе с экономическими преступлениями Любанского района, в рамках проведения вакцинации населения против гриппа в 2016 году должностное лицо, желая избежать ответственности и получить премиальные выплаты, внесло заведомо ложные сведения в медицинские карты граждан. Согласно этим записям, несколько сотен пациентов получили профилактическую иммунизацию против сезонного гриппа, хотя по факту этого не было», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, некоторые граждане на период вакцинации числились уже умершими, а некоторые находились за пределами Беларуси.

Любанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении участкового врача-терапевта, подозреваемого в служебном подлоге (ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса). Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его подозревают в том, что он внес заведомо ложные сведения в медицинские карты о якобы проведенной вакцинации против гриппа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Триптих на заводе в Бресте может стать культурной ценностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика