В Брестской области c 3 апреля начали отключать отопление, сообщил БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.

«Председатель облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение об окончании отопительного периода с 3 апреля. Сначала будет прекращена подача тепла в жилфонд и прочим потребителям. Затем, если позволит погода (среднесуточная температура должна быть плюс 10 градусов и выше), будет отключено отопление в объектах социальной сферы», — отметил Сергей Ананьев.

По его словам, в регионе отопительный сезон прошел в штатном режиме, сбоев в подаче тепла не было. Котельные в полном объеме были обеспечены топливом. В настоящее время коммунальники формируют программу по подготовке к холодному периоду 2017/2018. На отдельных объектах работы уже ведутся.

В 2016 году в Брестской области распоряжение о прекращении подачи тепла в жилфонд и соцобъекты было подписано 5 апреля.