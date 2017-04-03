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В Брестской области начали отключать отопление

04.04.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области c 3 апреля начали отключать отопление, сообщил БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики Брестского областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.

«Председатель облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение об окончании отопительного периода с 3 апреля. Сначала будет прекращена подача тепла в жилфонд и прочим потребителям. Затем, если позволит погода (среднесуточная температура должна быть плюс 10 градусов и выше), будет отключено отопление в объектах социальной сферы», — отметил Сергей Ананьев.

По его словам, в регионе отопительный сезон прошел в штатном режиме, сбоев в подаче тепла не было. Котельные в полном объеме были обеспечены топливом. В настоящее время коммунальники формируют программу по подготовке к холодному периоду 2017/2018. На отдельных объектах работы уже ведутся.

В 2016 году в Брестской области распоряжение о прекращении подачи тепла в жилфонд и соцобъекты было подписано 5 апреля.

 
 
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Сначала будет прекращена подача тепла в жилфонд и прочим потребителям.

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