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Крупный руководитель из главного управления юстиции Гомельского облисполкома попалась на взятках

04.04.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший заместитель начальника отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома обвиняется в получении взятки, сообщила  официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении руководителя послужили материалы проверки сотрудников 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД Беларуси.

По версии следствия, в период с сентября 2015 года по январь 2016 года обвиняемая неоднократно получала материальные ценности от должностных лиц коммерческих и государственных структур области. 

Взяткодатели обращались к обвиняемой с просьбами о временном снятии ареста с денежных средств предприятий, находящихся на расчетных счетах; об оказании содействия по взысканию задолженности с других субъектов; об организации предоставления рассрочки исполнения определения о судебном приказе в рамках исполнительного производства.

Как правило, должностное лицо получало взятки в своем рабочем кабинете, в том числе в присутствии подчиненных судебных исполнителей. 

Расследование уголовного дела завершено, бывшему руководителю предъявлено обвинение.

 
 
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По версии следствия, в период с сентября 2015 года по январь 2016 года обвиняемая неоднократно получала материальные ценности от должностных лиц коммерческих и...

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