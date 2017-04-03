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В Гомельской области назначен новый председатель экономического суда

04.04.2017 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Указом президента Республики Беларусь от 9 марта 2017 года № 77 председателем экономического суда Гомельской области назначена Наталья Сарнавская. Николай Данченко, который занимал этот пост ранее, освобожден от должности председателя и судьи экономического суда Гомельской области в связи с выходом в отставку, пишет «Гомельская праўда».

Фото с сайта gp.by

Наталья Сарнавская родилась в Гомеле. Окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.

Трудовую деятельность начинала секретарем суда Центрального района Гомеля. С 1994 по 1995 год работала секретарем судебного заседания в суде Советского района Гомеля, с 1995 по 1998-й — помощником председателя в этом суде. В 1998 году назначена на должность судьи хозяйственного суда Гомельской области. С 2010 по 2013 год работала судьей Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. По март 2017 года — судьей Верховного Суда. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

 
Теги: Гомель
 
 
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Николай Данченко, который занимал этот пост ранее, освобожден от должности председателя и судьи экономического суда Гомельской области в связи с выходом в...

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