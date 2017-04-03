3 марта около 14:30 в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв неустановленного устройства в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

Подробнее об этом происшествии смотрите видео от редакции 21.by:

(Автор: Ясинский Максим)

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