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Что произошло в Санкт-Петербурге 3 марта (ВИДЕО)
04.04.2017 11:30 — Новости Общества | 21.by
3 марта около 14:30 в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв неустановленного устройства в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".
Подробнее об этом происшествии смотрите видео от редакции 21.by:
(Автор: Ясинский Максим)
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Взрыв неустановленного устройства произошел около 14:30 3 апреля в вагоне поезда петербургского метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".
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