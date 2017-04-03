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Что произошло в Санкт-Петербурге 3 марта (ВИДЕО)

04.04.2017 11:30 — Новости Общества | 21.by  
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3 марта около 14:30 в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв неустановленного устройства в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

Подробнее об этом происшествии смотрите видео от редакции 21.by:

 (Автор: Ясинский Максим)

 
 
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Взрыв неустановленного устройства произошел около 14:30 3 апреля в вагоне поезда петербургского метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

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