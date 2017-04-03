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Директору слуцкого кафе, где погибли работницы, дали 2 года

04.04.2017 11:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр — Sputnik. Суд Слуцкого района приговорил директора кафе, в котором от угарного газа погибли две работницы к 2 годам лишения свободы в колонии поселении, сообщили минском областном суде.

Директору слуцкого кафе, где погибли работницы, дали 2 года
© Sputnik / Виктор Толочко
Двух сотрудниц кафе в Слуцке обнаружили мертвыми на рабочем месте

В начале февраля 2016 года в кафе в Слуцке были обнаружены тела двух женщин 40 и 44 лет, которые работали в этом кафе. Накануне они готовили блюда для спецмероприятия.

2 года ИК поселения

"Директор кафе признан виновным в неисполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек" — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Руководителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет, сказали в суде.

Кроме этого, с предприятия, которому принадлежало кафе в пользу потерпевшей взыскано 5 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Приговор не окончательный и он может быть обжалован в течение 10 дней, уточнили в суде.

Директору слуцкого кафе, где погибли работницы, дали 2 года
© Sputnik / Виктор Толочко
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О неполадках с котлом было известно

Следствием было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, житель Слуцка, 1974 года рождения, будучи ответственным за безопасную эксплуатацию объекта газопотребления организации, в период с 2012 по 2016 год не обеспечил проведение технического обслуживания расположенного в кухне кафе газового водогрейного котла с открытой камерой сгорания.

По данным СК, за несколько дней до трагедии, 23 января 2016 года при работе на кухне 40-летняя потерпевшая несколько раз теряла сознание, к ней вызывалась бригада скорой помощи, о чем было известно директору кафе.

Обвиняемый частично признал свою вину, сославшись, что часть ответственности должна лечь на газовую службу района.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствием было установлено, что за несколько дней до трагедии одна из потерпевших несколько раз теряла сознание, надышавшись угарным газом.

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