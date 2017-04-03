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Директора кафе в Слуцке за гибель работниц от угарного газа приговорили к 2 годам колонии-поселения
04.04.2017 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Суд Слуцкого района приговорил директора кафе «На Серпуховской», две работницы которого погибли от угарного газа, к двум годам исправительной колонии в условии поселения. Об этом
Обвиняемый, 42-летний Дмитрий Колядко, до суда работал водителем в одной из таксомоторных фирм Слуцка. Ранее (с 2012 года) он был директором ООО «Сервис НК», где и работали погибшие женщины. Он же был ответственным за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
В суде он
Дмитрий Колядко признан виновным в неисполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии в условиях поселения. Обвиняемый также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. С его компании в пользу потерпевшей взыскано 5000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, днем 5 февраля 2016 года в помещении пищеблока одного из кафе города Слуцка Минской области были
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Суд Слуцкого района приговорил директора кафе "На Серпуховской", две работницы которого погибли от угарного газа, к двум годам исправительной колонии в условии...
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