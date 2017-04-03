Суд Слуцкого района приговорил директора кафе «На Серпуховской», две работницы которого погибли от угарного газа, к двум годам исправительной колонии в условии поселения. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.



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Обвиняемый, 42-летний Дмитрий Колядко, до суда работал водителем в одной из таксомоторных фирм Слуцка. Ранее (с 2012 года) он был директором ООО «Сервис НК», где и работали погибшие женщины. Он же был ответственным за безопасную эксплуатацию газового оборудования.

В суде он защищал себя сам , вину признал частично, сославшись, что часть ответственности должна лечь на газовую службу района.

Дмитрий Колядко признан виновным в неисполнении своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии в условиях поселения. Обвиняемый также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. С его компании в пользу потерпевшей взыскано 5000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, днем 5 февраля 2016 года в помещении пищеблока одного из кафе города Слуцка Минской области были обнаружены тела двух женщин 44 и 40 лет. Кафе работало по спецзаказу, женщины готовили блюда для мероприятия, запланированного на вечер того же дня. Они умерли от острого отравления угарным газом.