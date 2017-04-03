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Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14

04.04.2017 11:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга выросло до 14, сообщила во вторник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14
© Sputnik Алексей Даничев
Ситуация в Петербурге: метро работает, имена подозреваемых не называют

Днем в понедельник в поезде на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить – вовремя обнаружили и обезвредили самодельную бомбу. В результате ЧП пострадали полсотни человек, в том числе и дети.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек, 11 скончались на месте происшествия и трое скончались в агонизирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", — сказала во вторник министр здравоохранения России.

Сегодня в больницах Санкт-Петербурга остаются еще 49 пострадавших, в том числе – гражданин Беларуси, имя которого МИД республики пока не называет.

Следственный комитет России возбудил по факту взрыва уголовное дело по статье "террористический акт". По распоряжению президента республики Александра Лукашенко помощь российским коллегам окажут и белорусские следователи.

Во вторник 4 апреля станция "Сенная площадь" снова были закрыта для пассажиров из-за поступившего анонимного звонка об угрозе взрыва.

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Теги: Минск
 
 
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Трое пострадавших скончались в больницах от травм, не совместимых с жизнью.

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