С момента своего создания российский федеральный негосударственный Интернет-ресурс ИА REGNUM отличался крайней провокационностью в отношении различных общественно-политических и производственных структур стран постсоветского пространства. Такой подход нередко приводил к серьезным судебным разбирательствам. Стоит вспомнить, как в Пресненский районный суд Москвы обратился с исковым заявлением премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев, потребовавший опровергнуть недостоверную и лживую информацию, которую распространяло от его лица ИА REGNUM. Еще один судебный процесс по факту опубликования провокационного и недостоверного материала (точнее целой серии статей – прим.) прошел в 2006 году. Тогда претензию ИА REGNUM выставило ОАО «Раменский Молочный Комбинат».

Можно и дальше перечислять судебные иски к информационному агентству. Но факт остается фактом – информационное агентство REGNUM стало известным, благодаря специализации на публикации провокационных и фейковых материалов.

Кстати, эту особенность информагентства очень хорошо подметили участники социальных сетей. Так, например, в ходе обсуждения очередного «разоблачительного» материала, пользователь vlad66 написал на сайте altgazeta.ru (язык оригинала сохранен – прим.): «У нас не много чего финансируется в закрытом режиме. REGNUM – случай уникальный. Начиная с тайны его финансирования и заканчивая многозначительным названием (с латыни это переводится как «царство»). Мало того, REGNUM сильно отличается от других аналогичных структур спецификой и направленностью интересов. Новости REGNUM частенько появляются на свет, как черт из табакерки. На ровном месте (и только в REGNUM) вдруг вылезает инфа про какую-нибудь Сахарскую республику (кто-нибудь слышал про такую?) или неожиданно появляется статья никому неизвестного эксперта (редкостного, надо сказать, дебила), который рассуждает о том, например, что в российское образование «должна вернуться политика, вершимая в духе народности». По словам пользователя, агентство целевым образом работает на страны СНГ, активно эксплуатирует темы межнациональных отношений и «размазывает по стене» всех, кто не поддерживают его ущербную политику…

Провокационные материалы о Беларуси и ранее публиковались на сайте информационного агентства, однако они были достаточно редки и появлялись лишь в периоды экономических или политических обострений между двумя странами. Но в 2015 году ИА REGNUM неожиданно и абсолютно без видимого повода развернул полномасштабную информационную войну против всех сторон жизни белорусского общества. Причем на этот раз материалы отличались оскорбительностью и даже злобой по отношении к белорусам, их культуре, традициям.

Своеобразным началом этой информвойны послужил опус под названием «Белоруссия в 2014 году: политические итоги», подписанный Восточно-Европейской редакцией ИА REGNUM.

Однако в реальности никакой Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM не существует и не существовало! Достаточно просто зайти на сайт информагентства, чтобы посмотреть структуру редакции. В общем получается, что Регнум изначально солгал своим читателям, подписыв материал несуществующей структурой!



И думается, сделано это было не случайно! Потому как в материале помимо реального подведения итогов политической жизни страны имеются откровенно провокационные, лживые и оскорбительные высказывания и эпитеты по отношению к Беларуси и ее гражданам. В частности, только за желание прекратить кровопролитие на Донбассе и примирить Москву и Киев, президент Беларуси Александр Лукашенко называется «прокладкой». Ему ставится в вину, что он выражает соболезнование в связи с гибелью людей на Майдане, пытается расширить экономическое сотрудничество со странами Евросоюза. Крайне негативно «Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM» (о том, кто за ней стоял, напишу позже – прим.) отзывается о белорусском языке, истории, культуре.

Фактически в данной «аналитической» статье обозначаются направления, по которым в дальнейшем ИА REGNUM и его сателлиты развернут настоящую информационную войну против Беларуси. В публикациях будет делаться акцент на некую продажность, лицемерие белорусов и их стремление следовать идеям фашизма (!?). Особенно в этих оскорблениях преуспеют трое так называемых «пророссийских журналистов» информагентства – Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин. В своих высказываниях они дойдут до того, что даже назовут Беларусь «недогосударством», а ее население сравнят с некой «недонацией», которая имеет такой же «недоязык». Причем с каждым месяцем поток грязи и лжи будет возрастать буквально в арифметической прогрессии.

Достанется даже самому пророссийски настроенному на территории СНГ президенту Беларуси Александру Лукашенко, которого аналитик ИА REGNUM Олег Михайлов, назовет попросту людоедом. «Литва президента Дали Грибаускайте и Беларусь президента Александра Лукашенко всегда были лучшими соратниками. Их сближает людоедство…», – напишет эксперт.

Как покажут дальнейшие события отличительной особенностью нынешней информационной атаки против Минска, станет тесная координация действий российских провокационных Интернет-ресурсов с белорусской оппозицией и крайняя избирательность нанесения информационных ударов.

(Продолжение следует)

Виталий Новодворцев

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