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"Такое оборудование используют в Минске впервые". Возле Нацбиблиотеки снова заработает фонтан
04.04.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Фонтан-ширма заработает в Минске в районе Национальной библиотеки, сообщил
Это будет один из самых зрелищных фонтанов столицы с необычным визуальным эффектом. Фонтан располагается на водной глади и уникален тем, что струя распыляется веером в виде мельчайшей водяной пыли.
«Такое оборудование используется в городе впервые. Фонтан у Национальной библиотеки долгое время не функционировал по техническим причинам, а с конца апреля снова будет радовать минчан и гостей столицы», — сказал Бабивский.
Всего на балансе УП «Минскзеленстрой» 34 фонтана. Ожидается, что они заработают в конце апреля — начале мая.
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Это будет один из самых зрелищных фонтанов столицы.
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