Фонтан-ширма заработает в Минске в районе Национальной библиотеки, сообщил БЕЛТА главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.



Фото: hondra-alive.livejournal.com

Это будет один из самых зрелищных фонтанов столицы с необычным визуальным эффектом. Фонтан располагается на водной глади и уникален тем, что струя распыляется веером в виде мельчайшей водяной пыли.

«Такое оборудование используется в городе впервые. Фонтан у Национальной библиотеки долгое время не функционировал по техническим причинам, а с конца апреля снова будет радовать минчан и гостей столицы», — сказал Бабивский.

Всего на балансе УП «Минскзеленстрой» 34 фонтана. Ожидается, что они заработают в конце апреля — начале мая.