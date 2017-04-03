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СК РБ готов оказать помощь в расследовании теракта в Петербурге

04.04.2017 12:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мар – Sputnik. Следственный комитет Беларуси готов оказать помощь российским коллегам в расследовании дела о теракте в метро в Санкт-Петербурге, сообщили в СК.

СК РБ готов оказать помощь в расследовании теракта в Петербурге
© Sputnik Анна Волкова
Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 14

"Соответствующее письмо направлено в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина", – сообщили Sputnik во вторник в Следственном комитете. 

Там также отметили, что с учетом опыта расследования актов терроризма Следственный комитет Беларуси выражает готовность оказать необходимое содействие правоохранительным органам РФ в расследовании преступления, в результате которого пострадал гражданин Беларуси. 

"В случае необходимости в Санкт-Петербург могут быть командированы сотрудники СК РБ, имеющие опыт расследования резонансных преступлений, в том числе акта терроризма в минском метро", — сказали в комитете.

Там также подтвердили, что СК готов в кратчайшие сроки исполнить поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу, если на территории Беларуси необходимо будет провести следственные или иные процессуальные действия.

В Следственном комитете отметили, что в ведомстве с особой болью и тревогой восприняли информацию о трагических событиях, произошедших 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Взрыв на станции метро "Сенная площадь" прогремел в 14:40. В результате 14 человек погибли и еще около 50 получили ранения. По данным белорусского МИДа, во время взрыва был травмирован гражданин Беларуси, которого уже прооперировали в Петербурге.

 
Теги: Минск
 
 
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В СК заявляют, что в случае необходимости в Петербург отправятся следователи, которые занимались делом о теракте в минском метро.

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