В агрогородке Горбовичи Чаусского района планируется закрыть сельскую больницу. Местные жители встревожены — многие регулярно пользуются услугами здешней амбулатории. А до райцентра, куда планируется перевезти лечебницу, около двадцати километров, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





Полтора десятка километров восточнее Могилева — и ты в агрогородке Горбовичи. В Чаусском районе это одна из старейших деревень. Еще до революции здесь были своя мельница, питейный дом, многочисленные лавки и школа. А уже при советской власти открыли и больницу. Первые ее корпуса появились в пятидесятых, сдача последних помещений датируется 70-ми годами прошлого столетия.

В свое время койки лечебницы не пустовали, но, когда сельчане стали активно мигрировать в город, она получила статус больницы сестринского ухода. А вот амбулатория осталась, причем спрос на ее услуги по-прежнему высок. Но недавно по окрестностям прокатилась молва — дескать, больницу вот-вот закроют. Параллельно повесят замок и на сельской «поликлинике».

— И что тогда прикажете делать? До Чаусов еще добраться надо, для человека в возрасте это трудно. А нам, пенсионерам, помощь врача нужна постоянно, — поделилась своей тревогой во время телефонного звонка 79-летняя жительница Горбовичей Елизавета Мельникова.

Разговор на волнующую тему продолжили уже у сельчанки дома. К диалогу подключилась и соседка Лариса Улялева. Женщина подтвердила: без амбулатории им никак не обойтись! Кроме того, обеих пенсионерок особенно волновало, останется ли на прежнем месте их «врач Валентина Сивакова». Ведь она, подчеркнули постоянные пациентки амбулатории, — человек особенный. Хотя по возрасту и вышла на пенсию, по любому зову земляков по-прежнему готова сорваться с места и днем и ночью.

Всем запомнилась история, когда Валентина Андреевна, получив серьезную травму ноги, тем не менее пришла на работу и принимала людей — будто ничего не случилось.

— Был такой момент, — призналась Сивакова. Уточнив, что на самом деле она — помощник врача. Любимому делу отдала 40 лет. С местной больницей, кстати, ее связывает не только этот факт: будущий медик, как выяснилось, даже на свет появилась в этой больнице.



Валентина Сивакова лечит пациентов Горбовичей уже 40 лет.

Скучать горбовичским врачам и медсестрам не приходится. В зоне обслуживания амбулатории — 9 деревень, более тысячи взрослых и маленьких пациентов. Кроме приличной технической базы, есть собственный УАЗ, на котором специалисты выезжают к пациентам на дом.

Что касается больницы сестринского ухода, то, по сути, это — отдельная структура. Рассчитана она на 20 мест, воспользоваться которыми вправе одинокие пожилые люди из любой деревни в районе. Время пребывания ограничено оговоренными законодательно временными рамками.

— Но, если человеку некуда идти, никто перед ним двери больницы не закрывает, — констатировала заместитель главврача Чаусской районной больницы Марина Карканица. — Как известно, в больницу сестринского ухода людей приводят непростые жизненные обстоятельства, которые за 4,5 месяца не каждый успевает решить.

За свое содержание старики доплачивают 80% от пенсий. Однако реально эта статья расхода несоизмеримо выше: месяц пребывания пациента на социальной койке обходится почти в 740 рублей. Объем госдотации растет еще и потому, что только отопление пяти зданий сельской больницы вылетает в копеечку. Плюс к этому приходится содержать и отдельный пищеблок.

Учитывая все составляющие, районные власти и приняли решение перенести отделение сестринского ухода в райбольницу. Тем более что место для этого там есть. А вот амбулатория в селе останется, заверила замглавврача. Сейчас она «прописана» в одном из самых старых корпусов больницы. Здание требует серьезного ремонта, который тоже вылился бы в большие расходы. Да и последующее содержание, учитывая отдельную котельную, осталось бы неоправданно дорогим

Потому сейчас рассматривается иной вариант: расположить амбулаторию в здании местной школы. Интересы пациентов при этом не будут ущемлены. Амбулатория разместится в классах, где когда-то находился учебно-производственный комбинат, имеющий совершенно отдельный вход. Понятно, что переезд произойдет лишь тогда, когда помещение подготовят для новой миссии.

— Амбулатория будет выполнять те же функции, что и сегодня: прием врача общей практики, лабораторные анализы, физиолечение. Остается и дневной стационар. То есть местные жители получат ровно такой же пакет медуслуг, как и сегодня, — пояснила Марина Карканица.

По словам заместителя председателя Чаусского райисполкома Виталия Лебедева, количество сельских жителей в последние десятилетия заметно уменьшилось, потому содержание некоторых социальных объектов становится экономически затратным. Переезд Горбовичской больницы сестринского ухода вызван оптимизацией системы здравоохранения.

— Нуждающиеся в подобных услугах сельчане будут получать их уже в центральной райбольнице. Вопрос с трудоустройством работавших здесь медиков продуман: им предложены вакансии в райбольнице. В связи с тем что добираться некоторым сотрудникам придется на пригородном дизеле, график их работы скорректирован с учетом этого обстоятельства. Некоторые из медиков, достигшие пенсионного возраста, приняли решение уйти на заслуженный отдых, — сказал Лебедев.

Что касается амбулатории, то она разместится на площадях Горбовичской средней школы. Жители по-прежнему будут получать здесь весь комплекс имеющихся ранее медуслуг. Штат работников амбулатории сохранится. Не планирует покидать должность помощника врача и Валентина Сивакова, профессионализм и отзывчивость которой особенно ценят жители деревни.

Освободившиеся помещения больницы после ее переезда планируется выставить на продажу.