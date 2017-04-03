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При взрыве в Петербурге пострадали граждане Беларуси, Таджикистана и Узбекистана

04.04.2017 12:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали трое граждан иностранных государств. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко, передает «Интерфакс».

По словам Полтавченко, это граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. Кроме того, пострадали 17 жителей других регионов России. Всего в больницах продолжают оставаться 49 человек.

По последним данным, число жертв теракта, который произошел накануне, составляет 14 человек - 11 погибли в момент взрыва и трое после него.

 
 
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Жертвами теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел накануне, стали 14 человек.

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