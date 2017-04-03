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При взрыве в Петербурге пострадали граждане Беларуси, Таджикистана и Узбекистана
04.04.2017 12:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали трое граждан иностранных государств. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко, передает
По словам Полтавченко, это граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. Кроме того, пострадали 17 жителей других регионов России. Всего в больницах продолжают оставаться 49 человек.
По последним данным, число жертв
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