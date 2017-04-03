В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали трое граждан иностранных государств. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко, передает «Интерфакс» .

По словам Полтавченко, это граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. Кроме того, пострадали 17 жителей других регионов России. Всего в больницах продолжают оставаться 49 человек.