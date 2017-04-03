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Группа мошенников обворовывала столичных пенсионерок под видом соцработников

04.04.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали пятерых лиц цыганской народности, которые подозреваются в кражах из квартир пожилых людей. Как минимум известно о двух подобных эпизодах, пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что 11 марта к 87-летней пенсионерке, которая живет по улице Либкнехта, злоумышленники пришли под видом соцработников. Они интересовались, нет ли проблем, жалоб, а также предлагали оказать помощь. Пока две злоумышленницы отвлекали хозяйку квартиры разговорами о жизни, третья в это время искала в комнатах сбережения. Как только деньги были найдены, они ушли. Похищенная сумма исчисляется тысячами долларов.

Второй подобный случай произошел 30 марта на той же улице Либкнехта. На этот раз злоумышленницы пришли к 73-летней пенсионерке под видом работников Белорусского Общества Красного Креста. Они также предлагали оказать любую необходимую помощь. Как и в первом случае, пока две женщины беседовали с пенсионеркой, третья искала деньги.

В итоге правоохранители задержали пятерых подозреваемых лиц цыганской народности. В отношении основной 32-летней фигурантки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (Кража) УК РБ, а в отношении остальных проводят проверки. Все они безработные и живут в Брестской области.

К слову, на счету основной фигурантки имеется 3 эпизода аналогичных квартирных краж, совершенных в 2015 году в Московском районе Минска. Оперативники не исключают, что эти лица могут быть причастны к аналогичным кражам на территории Гродненской и Гомельской областей.

 
Теги: Минск
 
 
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