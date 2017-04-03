В марте в деревне Поболово Рогачевского района Гомельской области приступил к работе новый директор Центра культуры и отдыха Денис Дашкевич. Событие было бы рядовым, если бы не одно «но»: за Денисом давно закрепился имидж главного местного оппозиционера, а тут его неожиданно назначили на должность, подконтрольную отделу идеологии.





«Я подумал, что это шутка»

Денис закончил колледж искусств имени Н. Соколовского в Гомеле, отработал по распределению в Брагине. Позже он пытался искать работу самостоятельно в Рогачеве (переехать туда вынудили семейные обстоятельства), но безрезультатно. Причина тому — и общая экономическая ситуация и, по мнению парня, его политические взгляды.

Демократический активист от партии БХД не собирался становиться «тунеядцем», и, как только в их райисполком приехал чиновник из Администрации президента, пошел к нему на прием. Почти сразу после этого Дашкевича трудоустроили в Поболовский сельский центр культуры и отдыха.

«Такая новость стала шоком даже для меня. Сначала я подумал, что это какая-то шутка, — вспоминает новоиспеченный директор.





«Может, они думали, что я откажусь ехать в деревню, но, во-первых, не вижу ничего плохого в малых населенных пунктах. Во-вторых, для меня это эксперимент: сможет ли человек с альтернативными взглядами изменить что-то хотя бы в пределах поселка? И мне крайне интересно воочию увидеть, как работает государственная система: обычно подобная информация носит закрытый характер».

«Местные смотрели искоса только первые шесть часов»

Кроме того что Денис активно выражает свои взгляды в соцсетях, он еще руководит так называемым народным порталом «Рогачев Онлайн», который, в отличие от местной официальной газеты, может позволить себе любые темы и критику. Присутствие рядом такого человека не обрадовало председателя Поболовского сельского совета Татьяну Антушевич: «На наших планерках мне запретили пользоваться ноутбуком, почему посчитав, что буду вести стрим». Ситуация обострилась, после того как Дашкевич не позволил своим подчиненным идти на так называемые субботники, которые председатель часто проводит в рабочее время. С остальными жителями Дашкевич быстро выстроил диалог.

«У меня был имидж оппозиционера, „бандеровца“. Когда я только приехал, люди относились ко мне с недоверием». Однако уже через месяц поболовцы потянулись к новенькому, стали делиться личными проблемами, высказывать наболевшее.

Чего же успел достичь бывший «тунеядец» за месяц работы в сфере культуры? Большую часть времени отняла работа с бумагами, но есть и практические результаты. В Поболово начала работать студия графического дизайна, где учат основам фото и видео. Популярностью пользуются объединение программистов-новичков, курсы по гитаре. Все больше людей посещает дискотеки и ретро-вечера по субботам: местным жителям даже разрешили отдыхать до двух часов ночи, что ранее было невозможно. В скором времени Дашкевич хочет организовать курсы компьютерной грамотности для людей в возрасте. А еще мечтает об организации мероприятий, посвященных белорусскому языку.

«Я знаю коллег, которые проводят 300 мероприятий в год только ради красивой отчетности. Это может быть, например, выставка, посвященная Дню единения народов Беларуси и России, с одним плакатом и книжкой. На ее точно никто не придет, но она же была! В нашем центре культуры по итогам месяца количество мероприятий снизилось, зато стало больше посетителей».

«Мы — отсталая страна, поэтому надо спешить»

Как только выяснилось, на какой должности будет работать активист Денис Дашкевич, некоторые из людей возмутились: нашлись те, кто воспринял это как предательство, полагая, что невозможно сохранить свою общественную позицию, начав работать в государственной системе. Решающим моментом стала рогачевская акция протеста против декрета № 3, которую Денис Дашкевич как единственный в районе активист должен был возглавить. Однако 12 марта он туда не приехал.

«Власть поставила задачу, чтобы меня на акции не было, и она ее выполнила. В тот день к нам вдруг приехала проверка, которую я игнорировать не мог: я бы лишь подкрепил имидж оппозиционеров как ненадежных людей. Одна из моих основных целей сейчас — продемонстрировать хотя бы местному населению, что и в оппозиции есть умные люди, которых можно и нужно допускать к работе в различные структуры. Мои эффективные действия на месте принесут людям больше пользы, чем выступление на площади, так мне кажется».

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Денис говорит, что не знает, насколько руководству района и в дальнейшем будет нравиться его схема работы: пока у него даже не истек трехмесячный испытательный срок. Уверенности в завтрашнем дне нет. Но сам он настроен сделать для Поболова как можно больше.

«Один из чиновников сделал мне замечание, мол, делай все постепенно, куда ты летишь? Но ведь мы и без того отстаем от многих стран в развитии, чего ждать? Наоборот, нужно спешить, чтобы не столкнуться с точкой невозврата» — считает Денис Дашкевич.