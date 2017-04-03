Днем 1 марта неизвестный мужчина напал с электрошокером на кассира и ограбил отделение Беларусбанка в деревне Фариново Полоцкого района. «Это не было случайностью: мужчина готовился к преступлению», — сообщил на пресс-конференции начальник УСК по региону Владимир Шалухин.



Скриншот с камеры наблюдения. Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Напомним, разбойное нападение произошло в середине рабочего дня — в 13.15. В отделении банка, где произошло ограбление, работала только одна сотрудница — 25-летняя кассир. Мужчина напал на нее с фонариком-электрошокером, забрал из кассы 10 338 белорусских рублей и скрылся.

Нападавший закрыл лицо материей зеленого цвета. Позже выяснилось, что это был шарф. С места происшествия следователи изъяли отпечатки следов обуви и пальцев рук, ключи, ручку входной двери, одежду потерпевшей и назначили ряд экспертиз.

«Сегодня следствие располагает доказательствами, которые позволяют в полном объеме идентифицировать преступника. Установлен житель Фариново, который нашел ряд похищенных предметов. Среди них инкассаторская сумка и маска-шарф, с помощью которой преступник закрывал лицо. Шарф будет нести информацию, которая позволит определить генотип. Выделен и предположительный одорологический след (то есть запах. — Прим. TUT.BY). В дальнейшем следователи смогут установить виновное лицо и доказать его причастность к этому преступлению», — отметил Владимир Шалухин.

Следователи отрабатывают каналы сбыта денежных купюр, но они пока нигде «не всплывали».



Начальник управления Следственного комитета по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин. Фото: Игорь Матвеев

По словам руководителя УСК области, грабителю были на руку некоторые моменты:

— Перед дверью в кассовый зал нет камеры видеонаблюдения. И вообще она расположена в этом отделении банка крайне непрофессионально. Дверь в кассовый зал металлическая, все манипуляции с замком можно производить только ключом. У специалиста банка нет переносной тревожной кнопки. А если бы она была, злоумышленника задержали бы на месте происшествия.

Следователи направят представление в главное управление Беларусбанка, чтобы перечисленные недочеты в безопасности устранили.