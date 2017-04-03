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Следственный комитет: Личность мужчины, ограбившего банк под Полоцком, будет установлена
04.04.2017 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Днем 1 марта неизвестный мужчина напал с электрошокером на кассира и
Напомним, разбойное нападение произошло в середине рабочего дня — в 13.15. В отделении банка, где произошло ограбление, работала только одна сотрудница — 25-летняя кассир. Мужчина напал на нее с фонариком-электрошокером, забрал из кассы 10 338 белорусских рублей и скрылся.
Нападавший закрыл лицо материей зеленого цвета. Позже выяснилось, что это был шарф. С места происшествия следователи изъяли отпечатки следов обуви и пальцев рук, ключи, ручку входной двери, одежду потерпевшей и назначили ряд экспертиз.
«Сегодня следствие располагает доказательствами, которые позволяют в полном объеме идентифицировать преступника. Установлен житель Фариново, который нашел ряд похищенных предметов. Среди них инкассаторская сумка и маска-шарф, с помощью которой преступник закрывал лицо. Шарф будет нести информацию, которая позволит определить генотип. Выделен и предположительный одорологический след (то есть запах. — Прим. TUT.BY). В дальнейшем следователи смогут установить виновное лицо и доказать его причастность к этому преступлению», — отметил Владимир Шалухин.
Следователи отрабатывают каналы сбыта денежных купюр, но они пока нигде «не всплывали».
По словам руководителя УСК области, грабителю были на руку некоторые моменты:
— Перед дверью в кассовый зал нет камеры видеонаблюдения. И вообще она расположена в этом отделении банка крайне непрофессионально. Дверь в кассовый зал металлическая, все манипуляции с замком можно производить только ключом. У специалиста банка нет переносной тревожной кнопки. А если бы она была, злоумышленника задержали бы на месте происшествия.
Следователи направят представление в главное управление Беларусбанка, чтобы перечисленные недочеты в безопасности устранили.
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В отделении банка, где произошло ограбление, работала только одна сотрудница - 25-летняя кассир. Мужчина напал на нее с фонариком-электрошокером, забрал из кассы...
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