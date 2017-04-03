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Путин и Лукашенко поставили точку в газовом вопросе

04.04.2017 13:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь готова помочь России в расследовании взрыва в Петербурге. Такое письмо получили в российском Следственном комитете. Накануне президент Александр Лукашенко первым выразил слова соболезнования. Он находился в Санкт-Петербурге, где встречался с Владимиром Путиным, передает корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Президенты обменялись дружеским приветствием, словно и нет никаких обид. Хотя лейтмотив этой встречи известен - газовый спор между Россией и Беларусью.

Полгода назад стороны не сошлись в цене на газ. В итоге Россия выставила счет Беларуси на 700 миллионов долларов. Минск эту сумму как долг не признал. Консенсус пытались найти премьеры, но не получилось. Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков обменялись резкими заявлениями в Бишкеке. Потом в Москве сели за стол переговоров. Точку в споре поставили президенты - накануне в Санкт-Петербурге.

«Конечно, плохо, что президентам приходится вмешиваться в проблемы не нашего уровня. Ну что поделаешь, такова практика. Я благодарю вас за то, что вы пошли нам на встречу в плане рефинансирования задолженности в этом году перед РФ. Президент пообещал, что в течение сегодняшнего-завтрашнего дня отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу», - сказал Александр Лукашенко.

«Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней. Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок», - отметил в свою очередь Владимир Путин.

Собрание народов
 
Теги: Минск
 
 
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Президенты России и Беларуси накануне провели переговоры в Петербурге.

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