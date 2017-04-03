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В решении по нефтегазовому спору учли интересы Москвы и Минска

04.04.2017 13:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Нефтегазовый спор России и Беларуси разрешился с учетом интересов обеих сторон. Об этом заявил во вторник РИА «Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля о том, откуда Минск возьмет средства для погашения долга.

«Речь идет о нахождении развязок с учетом интересов двух стран и к взаимной выгоде двух стран, принимая во внимание наши партнерские и союзнические отношения. В данном случае, безусловно, большая часть достигнутых договоренностей относится к категории коммерческой и конфиденциальной информации, которая не может быть опубличена», - ответил Песков.

Напомним, в минувший понедельник президент России Владимир Путин встретился в Стрельне со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам переговоров президент Беларуси рассказал, что проблемы будут решены путем взаимных уступок в течение 10 дней. Кроме того, были достигнуты договоренности по работе в нефтегазовой сфере на 2018-2019 годы.

В свою очередь, президент России также подтвердил, что не осталось спорных вопросов между странами.

Накануне переговоров Александр Лукашенко заявил, что отношения России и Беларуси - «это не бухгалтерия». «Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ», - сказал президент республики.

 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле детали соглашения двух стран назвали коммерческой тайной и конфиденциальной информацией.

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